خبير علاقات دولية: التصعيد الإسرائيلي في المنطقة يهدد بحرب إقليمية

حذر الدكتور أحمد يوسف، الخبير الاستراتيجي وأستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة، من التصعيد المتبادل بين حزب الله وكيان الاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن العدوان الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية يزيد من فرص اندلاع حرب إقليمية.

في تصريحات لـ فيتو أكد يوسف أن الإدارة الأمريكية حريصة على تجنب التصعيد في المنطقة، خاصة في ظل الأزمات التي تواجهها عالميًا، مثل الصراع في أوكرانيا.

وأوضح أن حزب الله يسعى للالتزام بضوابط الصراع لتفادي تصعيد الأوضاع إلى مستوى الحرب الإقليمية.

وأضاف يوسف أن الأعمال الإسرائيلية الأخيرة، بما في ذلك الهجمات على السفارة الإيرانية في سوريا واغتيال إسماعيل هنية، تمثل خطرًا على الاستقرار الإقليمي، محذرًا من أن هذه الخطوات قد تؤدي إلى تصعيد أكبر، رغم حرص حزب الله على توخي الحذر.

وأشار إلى أن الأهداف السياسية لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد تؤدي إلى تصعيد الأمور، مما يفتح المجال أمام تحولات خطيرة في الصراع.

وشدد على أن المشهد في الشرق الأوسط مفتوح على كل الاحتمالات، معربًا عن توقعاته بأن المقاومة ستنتصر في حال تصاعد الصراع، ما قد يتسبب في خسائر كبيرة لإسرائيل في ظل أزمتها الداخلية.