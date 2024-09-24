جامعة عين شمس: قبول 60 ألف طالب وطالبة جدد للالتحاق بالكليات

عقد مجلس قطاع شئون التعليم والطلاب بـجامعة عين شمس برئاسة محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة جلسته الأولى للعام الجامعي الجديد 2024-2025 اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر الجاري.

رئيس جامعة عين شمس يناقش استعدادات العام الجامعي 2024-2025

استهل محمد ضياء زين العابدين المجلس بتهنئة الوكلاء والحاضرين بالعام الجامعي الجديد ٢٠٢٥/٢٠٢٤.

كما قام بتهنئة الدكتور حسام الدين مصطفى فهيم الأستاذ بكلية الحاسبات والمعلومات للعمل مستشارًا لرئيس الجامعة لتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي والإشراف على مشروع الأرشفة الإلكترونية كذلك تهنئة الدكتورة ريهام مجدی لتوليها منصب وكيل كلية طب الأسنان لشئون التعليم والطلاب.

كذلك تم استعراض استعدادات العام الجامعي الجديد 2024 - 2025 وما تم الانتهاء منه من أعمال قبول الطلاب من خلال التنسيق الإلكترونى والذي بلغ حتى تاريخه ما يقرب من ( ٤٠٠٠٠ طالب) بخلاف المقبولين عن طريق المنصة الإلكترونية للتحويلات والذي بلغ عددهم ما يقرب من ( ٢٠٠٠٠ طالب) وقد تم عمل استبيان وجاءت نتيجته مرضية جدا من الطلاب وأولياء الأمور عن الأداء والخدمات المقدمة.

تجديد اتفاقيات وبروتوكولات المنح الدراسية

كذلك استعراض تجديد اتفاقيات وبروتوكولات المنح الدراسية ( ساويرس - الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية- USAID - تكرير البترول ).وتخصيص منح دراسية لصالح طلاب STEAM، كذلك تحديث البروشورات والكتيبات التي توضح شروط القبول ببرامج الكليات بالجامعة وتوزيعها بمعارض التعليم العالي والتي ساهمت في الإقبال على مرحلة التقديم المبكر لتلك البرامج مثل برامج كليات الحاسبات والمعلومات - الطب - الألسن وغيرها.



كما تم الانتهاء من تقارير العديد من اللوائح الدراسية والإدارية مثل ( إيقاف القيد - لائحة كلية التربية النوعية - لائحة برنامج التربية النوعية - لائحة برنامج الليسانس في الحقوق باللغة الإنجليزية بنظام الساعات المعتمدة وغيرها.



كذلك استعراض ما تم أثناء فتح معامل التنسيق واستقبال ما يقرب من ( ۲۵۰۰۰ طالب للتنسيق بمراحل الثانوية العامة - الثانوية المعادلة. وإتاحة معمل مخصص لاستقبال ذوى الاحتياجات الخاصة وتوفير كافة سبل الراحة لهم بكليتي الآداب والحاسبات والمعلومات

وتناولت بالشرح منى عبد العال مدير إدارة تطوير التعليم تفعيل منظومة الكتب الإلكترونية لكليات الجامعة من خلال منظومة ASU2 learn

كما تم الإحاطة بالموضوعات التي تم الموافقة عليها بالتفويض من رئيس الجامعة في فترة عدم انعقاد مجلس الجامعة والمصادقة على محضر اللجنة الدائمة بجلستها المنعقدة في ٢٠٢٤/٧/١٠.