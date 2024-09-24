انطلاق حفل خريجي برنامجي "رواد وعلماء مصر" و"المنح الجامعية" بجامعة القاهرة
انطلق منذ قليل حفل خريجي برنامج "رواد وعلماء مصر" وبرنامج "المنح الجامعية" المُنبثق من مبادرة مصر - الولايات المتحدة للتعليم العالي، وبرنامج المنح الجامعية وبرنامج مراكز التميز للزراعة والمياه"، والتي يتم تقديمهم من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وتنفذها الجامعة الأمريكية بالقاهرة بالتعاون مع هيئة أميديست بالشراكة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات المصرية، بجامعة القاهرة.
وجاء ذلك بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ولفيف من رؤساء الجامعات وقيادات الوزارة،
وقال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي تستهدف الاستثمار في الطالب المصري.
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