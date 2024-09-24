«حرامي البقرة» ينافس على جوائز منصة سيني جونة
ينافس الفيلم الوثائقي الطويل “حرامي البقرة” على جوائز منصة سيني جونة.
فيلم “حرامي البقرة” هو التعاون الثاني بين المخرج محمد زيدان والمنتج مارك لطفي بعد تعاونهما في فيلمها الوثائقي الأول “أنا عندي صورة”.
وكان قد حصل فيلم أنا عندي صورة علي نجمة الجونة الذهبية لأفضل فيلم عربي وذهبية طرابس وذهبية الشارقة وذهبية المهرجان القومي للسينما.
فيلم حرامي البقرة
يشار إلى أن فيلم حرامي البقرة فيلم استقصائي وثائقي جديد يخوض رحلة مثيرة عبر التاريخ والحاضر والمستقبل يطرح اسئلة حول أحداث غامضة وهامة في كواليس عالم السينما المصرية والعالمية.
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