حريق مصنع بوتاجازات بالشرقية وإصابة شخصين بحالات اختناق (صور)

شهدت العاشر من رمضان في محافظة الشرقية منذ قليل حالة من الخوف والهلع بسبب حريق هائل نشب في مصنع بوتاجازات في المنطقة الصناعية الأولى ونتج عن الحريق اصابة شخصين بحالات اختناق وجري نقلهما للمستشفي لتلقي العلاج اللازم.

حريق يلتهم مصنعا بالعاشر من رمضان

وكانت غرفة عمليات النجدة بالشرقية تلقت إخطارا بورود بلاغ بنشوب حريق في مصنع بوتاجاز بالمنطقة الصناعية الأولى بمدينة العاشر من رمضان.

وعلي الفورانتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ وجري الدفع بعدد من سيارات الإطفاء وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماد النيران تماما فيما نتج عن الحريق إصابة شخصين بحالات اختناق.

حريق يلتهم مصنعا بالعاشر من رمضان،فيتو

وتبين من التحريات الأولية التى اجرتها الاجهزة الامنية ان الحريق نشب في الطابق الثالث من المصنع.

وجرى نقل المصابين إلى احدى المستشفيات القريبة من الحريق لتلقي العلاج اللازم وتحررعن ذلك المحضر اللازم وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

حريق يلتهم مصنعا بالعاشر من رمضان،فيتو1

إدارة الحماية المدنية

وتقول إدارة الحماية المدنية: إن الحرائق تتزايد لوجود مجموعة من الأخطاء التي يرتكبها قاطني الشقق والعقارات السكنية، تؤدي إلى اندلاع الحرائق، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء في الشقق أو داخل المخازن التي تحتوي على مواد قابلة للاشتعال.

وتشدد الإدارة على عدم استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدي لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربائي، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل الأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حراري.

وتشير الإدارة إلى أن هناك أخطاء متكررة للحرائق منها كثرة اللجوء لوصلات الكهرباء العشوائية التي تؤدي للحرائق، والتدخين عند الشعور بالنعاس وعدم التأكد من إطفاء السيجارة، وترك الشموع أو أعواد الكبريت في متناول الأطفال، واستخدم الماء في حرائق الزيت المشتعلة، واستخدام أعواد الكبريت لاختبار تسرب الغاز، والأفضل استبدال الصابون به.

حريق يلتهم مصنعا بالعاشر من رمضان،فيتو2

ويتم تركيب نظام الإنذار الأتوماتيكي أو التلقائي في المباني وتستخدم أنظمة الإنذار الاتوماتيكية في الأماكن والقاعات التي تتزايد احتمالات حدوث الحرائق بها وما قد تنجم عنه من خسائر.

وتعمل أجهزة الإنذار الأتوماتيكية حال وقوع حريق على اختصار الفترة الزمنية الواقعة بين لحظة وقوع الحريق ولحظة اكتشافه ما يفسح المجال أمام سرعة التدخل وفعالية عمليات المكافحة والسيطرة على الحريق، وبالتالي تقليل حجم الخسائر الناجمة عنه.