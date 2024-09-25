التصديري للصناعات الهندسية يناقش خدمات وحدة المصدرين بالجمارك الخميس

يعقد المجلس التصديري للصناعات الهندسية بالتعاون مع وحدة دعم المصدرين والمنتجين بمصلحة الجمارك المصرية ندوة للتعريف عن ما تقدمه الوحدة لـ المصدرين من خلال تطبيق زووم غدًا الخميس.

صادرات الصناعات الهندسية خلال أول 7 أشهر من العام الحالي

وأكد المهندس شريف الصياد رئيس المجلس، أن الصادرات الهندسية المصرية سجلت ارتفاعًا خلال الفترة من يناير وحتى يوليو 2024 بنسبة 29.9% حيث بلغت 3.052 مليار دولار مقابل 2.350 مليار دولار بنفس الفترة من عام 2023.

ولفت إلى أن الأرقام القياسية للصادرات المصرية الهندسية التي تم تحقيقها في أول 7 أشهر من 2024 تحمل دلالات مهمة لعل أبرزها أنها تؤكد على القدرات الهائلة للصناعات الهندسية في مصر، كما تشير إلي ضرورة العمل بشكل مستدام على الوصول إلى أسواق جديدة بجانب الأسواق التقليدية التي تعتمد عليها الشركات المصدرة.

وشدد الصياد على النجاح الكبير لخطط زيادة الصادرات التي يتبناها المجلس التصديري للصناعات الهندسية بالتعاون والتنسيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، مشيرًا إلى أن تحقيق نمو مستدام في الصادرات يساهم في تطبيق استراتيجية الدولة الخاصة بالنهوض بالصادرات السلعية والوصول بالصادرات المصرية لمستهدفات 145 مليار دولار في 2030.

وأوضح الصياد أن القطاع الهندسي أحد أهم القطاعات التصديرية الواعدة والتي تساهم بقوة في توفير الوظائف وزيادة القيمة المضافة في التصنيع المحلي، كما أنه يحظى بسمعة متميزة في الأسواق الدولية ومساهم رئيسي في دعم إستراتيجية الدولة لزيادة الصادرات للمستويات المطلوبة.

مطالب قطاع الصناعات الهندسية

وأشار الصياد إلى ضرورة خفض التكاليف وزيادة تعميق التصنيع المحلي بما ينعكس إيجابيا على القطاع وجذب الاستثمارات الأجنبية للقطاعات الاستراتيجية التي تدخل في قطاع الصناعات الهندسية لتوفير احتياجات الصناعة، وأن هذه الخطوات تتطلب العمل على أكثر من محور منها توفير حزم تشجيعية لجذب الاستثمارات في المكونات التي تحتاج تكنولوجيا دقيقة وتتطلب تكلفة عالية عند الاستيراد بجانب توفير معامل الاعتماد.

وأضاف الصياد أن الصادرات الهندسية سجلت قفزة كبيرة في شهر يوليو 2024 بنسبة 37.9% حيث بلغت 454.5 مليون دولار مقارنة بـ329.6 مليون دولار في يوليو 2023، ما يؤكد نجاح خطة المجلس لتحقيق نمو مستدام في الصادرات الهندسية لدعم تحقيق استراتيجية الدولة للوصول بالصادرات لـ 145 مليار دولار.

وعن أهم القطاعات التي زادت صادراتها خلال أول سبعة أشهر من 2024 حتى، جاءت في مقدمتها الكابلات بنسبة نمو 36.2% والأجهزة الكهربائية حققت 5.5% ومكونات السيارات ارتفعت 32.8% والأجهزة المنزلية ارتفعت 12.2% والصناعات الكهربائية والإلكترونية ارتفعت بنسبة 8.6% ووسائل النقل ارتفعت بنسبة 152.4%.



الدول التي زادت الصادرات الهندسية لها

وبشأن الدول التي زادت الصادرات الهندسية لها خلال الفترة من يناير وحتى يوليو 2024، ففي أوروبا «المملكة المتحدة - تركيا - فرنسا - ألمانيا - جورجيا - إيطاليا - التشيك - إسبانيا – أيرلندا»، وفي قارة آسيا «السعودية - الإمارات - العراق - أذربيجان - البحرين - قطر»، وفي قارة إفريقيا «ليبيا - المغرب - تونس - كينيا - غانا - نيجيريا - أنجولا - أوغندا - الكونغو كينشاسا – رواندا»