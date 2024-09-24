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السيسي يتابع محاور استراتيجية التنمية الشاملة بجنوب سيناء.. الرئيس يوجه بتعزيز الأداء التنموي والسياحي.. ورفع كفاءة وتطوير القطاعات الحيوية للمواطنين

اجتماع الرئيس عبد
اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم.فيتو

 عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعًا اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، واللواء دكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

 

المحاور المختلفة لاستراتيجية التنمية الشاملة لمحافظة جنوب سيناء

 وذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع استعرض المحاور المختلفة لاستراتيجية التنمية الشاملة لمحافظة جنوب سيناء، القائمة على تنفيذ عدد من المشروعات والاستثمارات في شتى القطاعات، تنمويًا وعمرانيًا وسياحيًا وثقافيًا، وذلك في إطار خطط الدولة لتعظيم الاستفادة من مقومات كل محافظة وفقًا لطابعها الخاص وميزاتها التنافسية.

ووجه الرئيس السيسي  بمواصلة وتكثيف العمل على تعزيز الأداء التنموي والسياحي لمحافظة جنوب سيناء، في ظل ما تتمتع به من مقومات ذات طابع فريد، مع استكشاف وتنفيذ آليات جديدة لتحفيز الاستثمارات في جميع مدن المحافظة، وخاصة على صعيد دعم وتمكين الشباب ومشروعاتهم الناشئة، وإعطاء هذا الأمر أولوية، مشددًا كذلك على ضرورة أن تتضمن عملية التنمية بالمحافظة رفع كفاءة وتطوير القطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطنين، على النحو الذي ينعكس بشكل إيجابي على مستوى الخدمات المقدمة لهم بمختلف المجالات.

 

 

المشروعات ذات الأولوية بمحافظة جنوب سيناء، وخاصة بمدينة شرم الشيخ

 وفي السياق ذاته، شهد الاجتماع متابعة تطورات تنفيذ المشروعات ذات الأولوية بمحافظة جنوب سيناء، وخاصة بمدينة شرم الشيخ، والجهود الرامية لرفع كفاءة جميع القطاعات الحيوية بالمدينة، بما يعزز من مكانتها السياحية لاسيما في ضوء اسمها المتميز عالميًا. 

وتطرق الاجتماع أيضًا إلى متابعة مشروعات التنمية بطابا ونويبع وأبو رديس والطور، بالإضافة إلى الوقوف على مستجدات مشروع "التجلي الأعظم" بمدينة سانت كاترين، الذي يسعى لتحويل المنطقة إلى وجهة سياحية عالمية، حيث حرص الرئيس على متابعة الموقف التنفيذي لجميع عناصر المشروع، تمهيدًا لافتتاحه على النحو الذي يتناسب مع قيمته التاريخية والثقافية.

 

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