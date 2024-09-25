الأربعاء 25 سبتمبر 2024
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سياسة

توصية برلمانية بشأن العمالة غير المنتظمة

دعم العمالة غير المنتظمة،فيتو
دعم العمالة غير المنتظمة،فيتو

طالبت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب،  الحكومة بأهمية توعية العمالة غير المنتظمة خاصة الصيادين والباعة الجائلين.

 

صندوق دعم العمالة غير المنتظمة 

وأشارت إلى ضرورة التواصل مع منظمات المجتمع المدني، بالاشتراك في صندوق إعانة العمالة غير المنتظمة، وسداد حصصهم التأمينية التي تعادل 9% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني.

كما طالبت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بزيادة الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ودمجهم في سوق العمل.

وأكدت اللجنة البرلمانية أهمية مراقبة القطاع الخاص بشأن الالتزام بتعيين النسبة القانونية من ذوي الاحتياجات الخاصة (5%).

 

زيادة فرص العمل 

وجاء من أبرز التوصيات، العمل على زيادة فرص عمل جديدة من خلال تعزيز سياسات التشغيل في القطاعات المختلفة، وضرورة وجود استراتيجية واضحة لخطة وزارة العمل في جذب الشباب واستقطابه للالتحاق بمراكز التدريب لتوفير عمالة مدربة ذات كفاءة عالية فيما يخص التدريب المهني، وكذلك التدريب التحويلي لمواجهة الطفرة الصناعية الحديثة، ورفع وعى العمال بحقوقهم وواجباتهم الوظيفية.

 

الاستقرار الوظيفي وتشجيع المواطنين 

ودعت لجنة القوى العاملة إلى التفتيش الدوري على القطاع الخاص لضمان صرف الحد الأدنى لأجور للعاملين به لتحقيق الاستقرار الوظيفي وتشجيع المواطنين للالتحاق به وبالتالي خفض نسبة البطالة، وضرورة وجود محددات للتدريب تتماشى مع احتياجات سوق العمل في الجمهورية الجديدة من المتدربين والمهارات المطلوبة منهم، فضلًا عن ضرورة وجود قاعدة بيانات عن عدد المتدربين في كل مركز من مراكز التدريب، وكذلك البرامج التدريبية المقدمة لهم والخطة المستهدفة لتطوير هذه المراكز على مستوى الجمهورية.

وأكدت اللجنة ضرورة توفير مقومات لجذب المستثمر المحلي والأجنبي من خلال تسهيل إجراءات السياسات الاستثمارية الممنوحة له، بغرض توفير فرص عمل للمواطنين، وإعداد خطة زمنية محددة لإنشاء قاعدة بيانات دقيقة للعمالة غير المنتظمة، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، ومتابعة خريجي المدرسة الفنية وتدريبهم على احتياجات سوق العمل المحلية والعالمية، وتوفير فرص عمل لهم داخلية وخارجية.

وطالبت اللجنة بالعمل على تفعيل مشاركة المرأة في سوق العمل من خلال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتلك التي تحول المرأة من معينة إلى منتجة من خلال برامج الرعاية والحماية الاجتماعية، وتوفير بيئة عمل ملائمة لها.

 

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