راغب علامة: إسرائيل لم تشبع من دماء الأبرياء في غزة والآن تمارس إجرامها في لبنان

علق المطرب اللبناني راغب علامة على ما يحدث فى بلده بعد إطلاق الاحتلال الإسرائيلي غارات متواصلة على لبنان، وذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “X”.

وعبر راغب عن غضبه الشديد لما تمارسه قوات الاحتلال الإسرائيلي من جرائم ضد الأطفال والمدنيين فى لبنان، فكتب: “ إسرائيل الإرهابية متعطشة للدماء وخصوصًا دماء الأطفال والمدنيين الذين لا علاقة لهم بالحرب، لم تشبع من دماء الأبرياء في غزة والآن تمارس إجرامها على أبرياء لبنان بذريعة الحرب”

وقام المطرب بالدعاء لبلده فى منشوره، وقال: "اللهم نستودعك لبناننا الحبيب وأهلنا في كل مناطق لبنان وارفع عنا هذا الإجرام وهذه الغيمة السوداء يا رب العالمين"

جيش الاحتلال يوجه ضربات إلى لبنان

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد وجه مئات الضربات نحو لبنان على مدار آخر 24 ساعة وأدت إلى مقتل 492 شخصًا كما أجبرت عشرات الآلاف على الفرار بحثًا عن مواقع آمنة.