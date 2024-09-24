مدرب العين الإماراتي يتحدى الأهلي: سنذهب للقاهرة من أجل الفوز

أكد الأرجنتيني هيرنان كريسبو مدرب فريق العين الإماراتي، أن فريقه يستهدف تحقيق الفوز على النادي الأهلي في ربع نهائي بطولة كأس إنتركونتيننتال، وذلك عقب تخطي أوكلاند سيتي في المباراة الافتتاحية للبطولة القارية الجديدة.

ونجح العين بطل دوري أبطال آسيا في الموسم الماضي، في تجاوز أوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا، مُحققًا انتصارًا عريضًا بنتيجة (6-2) في المباراة التي لُعبت في ملعب "هزاع بن زايد"، ليتأهل إلى ربع النهائي ويضرب موعدًا مع النادي الأهلي المصري.

ووفقًا لنظام "فيفا" الجديد للمسابقة المستحدثة، فإن المباراة ستقام على أرض بطل أفريقيا، في ملعب القاهرة الدولي، والفائز منهما سينتظر الفائز من ديربي الأمريكيتين بين باتشوكا المكسيكي وبطل كوبا ليبرتادوريس.

تصريحات كريسبو مدرب العين عن مواجهة الأهلي

وفي تصريحات عبر شبكة "ذا ناشيونال" الإماراتية الناطقة باللغة الإنجليزية قال كريسبو: "نحن فخورون للغاية لأننا جزء من تلك المسابقة، لقد بذلنا الكثير من التضحيات والجهد لنكون جزءًا من هذا النوع من المسابقات".

وأضاف كريسبو: "نحن فخورون بالفوز بدوري أبطال آسيا لنكون جزءًا من كأس العالم للأندية وكأس الإنتركونتيننتال، هذا لا يحدث كل عام، نحاول احترام جميع المسابقات التي نشارك فيها؛ نحن سعداء للغاية لأننا ما زلنا جزءًا من هذه المسابقة، وفخورون جدًا بكوننا ضمن آخر خمسة فرق متبقية في المسابقة، أنا سعيد للغاية باللاعبين".

وشدد: "بصراحة ليس من السهل خوض الكثير من المباريات المهمة على التوالي، لقد فعلنا ذلك عن طريق الانتصارات، نحن بحاجة إلى الاستمرار، قوتنا في المجموعة، وقد أظهرنا إيماننا بهذه المجموعة واللاعبين الذين يلعبون بدرجة أقل عادةً، يستحقون اللعب في هذا النوع من المباريات".

وأردف: "لدينا الكثير من الوقت للاستعداد لمباراة الأهلي، نحن سعداء بما حققناه ضد أوكلاند سيتي، لكن يجب ألا ننسى الحاضر قط، ومدى صعوبة تحقيق الانتصارات، لدينا الوقت للتفكير في الأهلي".

واستدرك: "لكننا سنخوض عدة مباريات في فترة قليلة، بعد أيام قليلة سنلعب ضد الوصل، ثم مباراة في دوري أبطال آسيا، ثم نلتقي مع الوحدة عقب ذلك، وكذلك لاعبونا الذين يلعبون أكثر سيخوضون مباريات دولية، يتعين علينا الاهتمام بكل دقيقة يلعبونها، نحن بحاجة إلى التعامل مع الموقف، وعيش حياتنا يومًا بيوم".

وختم كريسبو مدرب العين تصريحاته بالقول: "في مباراة الأهلي، لدينا فرصة جيدة لإظهار جودة كرة القدم في هذا الفريق، نريد أن ننتقل إلى الخطوة التالية ونحتاج إلى الفوز بهذه المباراة، إنها فرصة جيدة نستحقها ونريد أن نذهب إلى هناك للفوز".

موعد مباراة الأهلي والعين في كأس إنتركونتيننتال 2024

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أنّ موعد مباراة الأهلي والعين في كأس الإنتركونتيننتال سيكون يوم الثلاثاء الموافق 29 أكتوبر 2024 على استاد القاهرة الدولي.