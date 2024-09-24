الشطب على 3 أطباء و5 موظفين بقنا لعدم تواجدهم بمقر عملهم (صور)

أجرى كارم سعد رئيس الوحدة المحلية لقرية البحري قمولا بنقادة، غرب محافظة قنا اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية للمرور على الوحدات الصحية بدائرة الوحدة ومتابعة سير العمل.

الشطب على أطباء قنا

وتم التشطيب على ٥ موظفين بالوحدات الصحية، حيث تم المرور على الوحدة الصحية بدنفيق، وتم التشطيب على ٣ أطباء أسنان وطبيب بشرى غياب رائدة ريفية ترك عمل.

إحالتهم للتحقيق بقنا

وتم المرور على الوحدة الصحية بحاجر دنفيق وتم التشطيب على فنى معمل غياب، كما تم المرور على الوحدة الصحية بالبحرى قمولا، وتم التشطيب على عاملة بالوحدة الصحية غياب، وجار إحالتهم للتحقيق، وجار المتابعة وذلك بناءًا على تعليمات الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا بمتابعة المصالح الحكومية بدائرة المركز، وبتوجيهات من حسين الزمقان رئيس مركز نقادة.