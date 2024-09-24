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رياضة

الزمالك يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة الأهلي

لاعبو الزمالك
لاعبو الزمالك

 اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته صباح اليوم الثلاثاء على ملعب النادي، قبل السفر عصر اليوم إلى السعودية استعدادًا لخوض مباراة الأهلي في السوبر الإفريقي.


وأدى اللاعبون فقرة تدريبات بدنية خفيفة تحت إشراف جواو ميجيل مخطط الأحمال بالفريق، وحرص الجهاز الفني على تخفيف الحمل البدني، خوفًا من تعرض اللاعبين للإرهاق بسبب السفر إلى السعودية اليوم.


وبعد ذلك ركز الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز على تطبيق بعض الجوانب الفنية والخططية استعدادًا للقاء المرتقب أمام الأهلي.


وحرص المدير الفني على توجيه اللاعبين خلال الفقرة الفنية وتصحيح الأخطاء لتلافي تكرارها في المباراة المقبلة.


ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الأهلي مساء يوم الجمعة المقبل الموافق 27 سبتمبر الجاري على لقب كأس السوبر الأفريقي على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية.


ويترأس الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك بعثة الفريق الأول لكرة القدم التي ستسافر إلى السعودية اليوم.

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