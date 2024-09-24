الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
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محافظات

كسر ماسورة يتسبب في قطع المياه عن 4 مناطق بقنا

قطع المياه
قطع المياه

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة قنا عن كسر خط مياه ٥٠٠ مم جي آر بي بقرية السليمات مركز ابوتشت مما سوف يؤثر بانقطاع المياه عن مناطق السليمات بنجوعها، والحسينات والشقيفي والقلعية، وتم غلق المياه وجاري البدء بأعمال الإصلاح.

مياه قنا تعتذر للمواطنين بسبب انقطاع المياه 

واعتذرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في قنا للمواطنين قاطني المناطق المتأثرة عن انقطاع المياه خلال فترة الإصلاح وذلك للشكاوى وطلب سيارات المياه الاتصال على الخط الساخن 125 او الرقم 01012646976. 

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رسالة طمأنينة من شركة مياه الشرب الصحي لأهالي قنا

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