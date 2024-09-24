الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

وزير المالية: نتطلع إلى ضخ المزيد من الاستثمارات الإضافية للبنك الآسيوي فى مصر

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

 أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن علاقتنا مع البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية تعد نموذجًا للشراكة التنموية المستدامة، موضحًا أن أولوياتنا متوافقة ونعمل معًا على حشد التمويلات الميسرة للقطاع الخاص.

 

الاستثمارات الإضافية للبنك الآسيوي في مصر 

 وأضاف الوزير، فى لقائه مع جين لى تشون رئيس البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، على هامش الاجتماعات السنوية للبنك بأوزبكستان، أننا نتطلع إلى ضخ المزيد من الاستثمارات الإضافية للبنك الآسيوي فى مصر، فى القطاعات ذات الأولوية، واستكشاف فرص جديدة للتعاون فى المشروعات الخضراء خاصة الطاقة المتجددة.

 

وأشار إلى أن مصر تلعب دورًا مؤثرًا فى تحقيق التواصل والتعاون والتكامل «الأفروآسيوي» من خلال موقعها الاستراتيجي المتميز الذى يؤهلها للقيام بدور استراتيجي في ضمان بنية تحتية جيدة ومستدامة للجميع، ويمنح البنك سهولة وصول استثماراته إلى بلدان القارة الأفريقية والشرق الأوسط.

 

قال الوزير، إننا نتطلع إلى توفير تمويلات مشتركة من بنوك التنمية متعددة الأطراف لدعم الاقتصادات الناشئة وتعزيز قدرتها على التطور والتعافى الاقتصادى فى ظل ماتشهده الساحة العالمية من تحديات عالمية تفرض ضرورة تكاتف جهود الشركاء الدوليين لتوسيع نطاق الأنشطة الإنمائية بالبلدان النامية.

وزير المالية: الوضع الاقتصادي فى مصر «مطمئن»

وزير المالية: مباحثات مع 200 مستثمر بكبرى المؤسسات المالية بلندن

أكد جين لى تشون رئيس البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، أننا حريصون على الشراكة المستمرة لمساندة الجهود التنموية المصرية، لافتًا إلى أن هناك تحركات متسقة وقوية للحكومة المصرية، للعمل على زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

وزير المالية البنك الآسيوي البنك الآسيوي للاستثمار رئيس البنك الآسيوي القارة الإفريقية الاقتصادات الناشئة القطاع الخاص

مواد متعلقة

تشكيل لجنة مشتركة بين المالية والضرائب مع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة

ساويرس يكشف عن 3 أسباب وراء ارتفاع أسعار الذهب ويوضح حجم استثماراته في المعدن الأصفر

رئيس البنك الآسيوي يكرم «كجوك»: لعب دورًا مؤثرًا فى تنفيذ استراتيجيتنا

«الجمارك» تكشف حقيقة رفع قيمة فك الحظر الجمركي على سيارات المعاقين

بدء صرف مرتبات شهر سبتمبر اليوم

بدء صرف مرتبات شهر سبتمبر غدًا

وزير المالية: الوضع الاقتصادي فى مصر «مطمئن»

جمعية الخبراء: نؤيد وزير الاستثمار في إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية بالبورصة

الأكثر قراءة

مصدر بالأهلي: الخطيب يتدخل لحل أزمة معلول

زيادة سعر دواء شهير لعلاج نزلات البرد

تحذير عاجل من الكهرباء قبل تحصيل فواتير استهلاك سبتمبر

سفير إثيوبي سابق يفضح مخططات آبي أحمد للاستيلاء على أراضي الصومال وأريتريا والسودان (فيديو)

ارتفاع سعر الجنيه الذهب في الصاغة اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024

تعرف على آخر موعد لغلق المحلات بالتوقيت الصيفى

سعر الأرز اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 بالأسواق

فتاة فيديو الهرم: عملت كده علشان أمي تهتم بيا

منوعات

المزيد

اكتشاف رسومات عملاقة غامضة على هضبة نازكا في بيرو

ظاهرة تحمض المحيطات تهدد صلاحية الأرض للسكن

أسرة تصطحب طفلها الصغير إلى المدرسة بالطبل والمزمار البلدي (فيديو)

الجنون لم يحمه من العقاب، ولاية أمريكية تدين مسلحا قتل 10 أشخاص

المزيد

خدمات

المزيد

سعر اليورو في البنوك اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024

سعر الأرز اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 بالأسواق

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

أسعار سبائك الذهب اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات الأهلي مع الأندية العربية الآسيوية بكأس العالم (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

زكاة الأرض المؤجرة تكون على صاحبها أم على مستأجرها؟، الإفتاء توضح الرأى

تفسير رؤية مطاردة الثعلب في المنام وعلاقتها بوجود مشكلات عائلية

شباب حول الرسول، أسيد بن حضير "أوتي مزمارا من مزامير آل داوُد"

المزيد
الجريدة الرسمية