الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

موعد ظهور نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة، وهذا هو الرابط

تنسيق الجامعات 2024،
تنسيق الجامعات 2024، فيتو
ads

يترقب عدد من الطلاب موعد إعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة، المقرر الإعلان عنها من خلال موقع التنسيق الإليكتروني خلال ساعات.

موعد ظهور نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة  الثالثة 

ويقوم الطالب بالاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب والتحويلات من خلال موقع تنسيق الجامعات، بإدخال رقم الجلوس على موقع التنسيق، ويتم إتاحة نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة بالكامل على موقع تنسيق الجامعات فور الإعلان عنها مباشرة. 

واختتم موقع التنسيق الإلكتروني، استقبال طلاب المرحلة الثالثة لإجراء التحويلات لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر، وفي حدود النسبة المقررة (10%)، وذلك عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت.

 

موعد إعلان نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة 

وأوضح مصدر بوزارة التعليم العالي أنه من المقرر إعلان نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة عقب الانتهاء من كافة المراجعات النهائية وذلك خلال الساعات المقبلة، من خلال الرابط     هنا 

 

موعد إرسال كشوف الترشيحات النهائية للكليات 

ويمكن للطالب طباعة بطاقة الترشيح من الموقع بعد إعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب هذه المرحلة.

• سوف يتم إرسال كشوف الترشيحات النهائية للكليات بعد إعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب.

ويبحث عدد من الطلاب عن شروط وقواعد التحويل بين الكليات بعد بدء العام الدراسي وغلق باب التحويلات على موقع التنسيق.

 

شروط التحويل بين الكليات بعد غلق باب تقليل الاغتراب

وقال مصدر بوزارة التعليم العالي أنه يمكن للطالب التحويل من كلية إلى أخرى بعد سنة، بشرط أن يستكمل الطالب عاما دراسيا كاملا، بالإضافة إلى عدد من الاشتراطات الخاصة بالتحويل بين الكليات أبرزها:

نجاح الطالب، وألا يكون صدر بحقه قرار فصل من الكلية التي يرغب في التحويل منها، وأن يكون حسن السمعة والسير والسلوك، وألا تكون هناك عقوبات تأديبية موقعة عليه، بجانب أن يكون محققًا  لكافة الاشتراطات التي حددها قانون تنظيم الجامعات الحكومية في هذا الشأن، بجانب أن يكون التحويل وفقا للتخصصات المتاحة من قبل الجامعات.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

نتائج مرحلة تقليل الاغتراب التنسيق الإليكتروني التنسيق الالكتروني باب تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة تقليل الاغتراب والتحويلات تقليل الاغتراب تنسيق الجامعات مرحلة تقليل الاغتراب موقع التنسيق الإلكتروني موقع تنسيق الجامعات موقع التنسيق

مواد متعلقة

تفاصيل خطة تطوير المطارات المصرية على مستوى زيادة الطاقة الاستيعابية

لأول مرة، ألسن عين شمس تنظم يوما تعريفيا لطلاب الدمج والمكفوفين

إجراءات استرداد قيمة تذكرة الطيران في حال إلغاء الرحلة

جامعة عين شمس تنظم فعاليات لاستقبال الطلاب الجدد والقدامى

بالخطوات، كيفية الاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة

برنامج لتأهيل العاملين بالمدن الجامعية بعين شمس لتقديم الدعم النفسي للطلاب

شروط الالتحاق بالمدينة الجامعية بجامعة عين شمس

نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة عبر موقع التنسيق

الأكثر قراءة

مصدر بالأهلي: الخطيب يتدخل لحل أزمة معلول

زيادة سعر دواء شهير لعلاج نزلات البرد

تحذير عاجل من الكهرباء قبل تحصيل فواتير استهلاك سبتمبر

سفير إثيوبي سابق يفضح مخططات آبي أحمد للاستيلاء على أراضي الصومال وأريتريا والسودان (فيديو)

ارتفاع سعر الجنيه الذهب في الصاغة اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024

تعرف على آخر موعد لغلق المحلات بالتوقيت الصيفى

سعر الأرز اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 بالأسواق

فتاة فيديو الهرم: عملت كده علشان أمي تهتم بيا

منوعات

المزيد

اكتشاف رسومات عملاقة غامضة على هضبة نازكا في بيرو

ظاهرة تحمض المحيطات تهدد صلاحية الأرض للسكن

أسرة تصطحب طفلها الصغير إلى المدرسة بالطبل والمزمار البلدي (فيديو)

الجنون لم يحمه من العقاب، ولاية أمريكية تدين مسلحا قتل 10 أشخاص

المزيد

خدمات

المزيد

سعر اليورو في البنوك اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024

سعر الأرز اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 بالأسواق

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

أسعار سبائك الذهب اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات الأهلي مع الأندية العربية الآسيوية بكأس العالم (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

زكاة الأرض المؤجرة تكون على صاحبها أم على مستأجرها؟، الإفتاء توضح الرأى

تفسير رؤية مطاردة الثعلب في المنام وعلاقتها بوجود مشكلات عائلية

شباب حول الرسول، أسيد بن حضير "أوتي مزمارا من مزامير آل داوُد"

المزيد
الجريدة الرسمية