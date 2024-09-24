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رياضة

أحمد سليمان يرافق بعثة الزمالك للسعودية رغم تحذيرات الأطباء

أحمد سليمان رفقة
أحمد سليمان رفقة جوميز

 قرر أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والمشرف على فريق الكرة مرافقة بعثة الفريق إلى السعودية على الرغم من تحذيرات الأطباء له بعدم السفر بسبب عملية القلب المفتوح التي خضع لها. 

وأصر أحمد سليمان على السفر مع البعثة والتواجد معاهم خلال الرحلة التي ستنطلق اليوم إلى السعودية، استعدادًا لمواجهة النادي الأهلي في السوبر الإفريقي. 

 

موعد مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

 ويلتقي فريقا الأهلي والزمالك فى التاسعة مساء الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة، على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية، على لقب كأس السوبر الإفريقى.

 

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

وتنقل بي إن سبورت المفتوحة مباراة السوبر الأفريقى بين الأهلى والزمالك بتعليق المعلق الرياضي الشهير عصام الشوالي، بينما ستنقل إم بي سي مصر المباراة بتعليق الثنائي مدحت شلبي وفارس عوض، كما ستنقل المباراة قناة أبوظبي الرياضية المفتوحة.

ويتوجه الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز إلى السعودية اليوم الثلاثاء، استعدادًا لخوض مباراة السوبر الأفريقي أمام الأهلي، المقرر لها يوم الجمعة المقبل على ملعب المملكة أرينا.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي  - محمد عواد – محمود الشناوي.

خط الدفاع: عمر جابر – حمزة المثلوثي – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري – أحمد محمود – محمد حمدي – محمود بنتايك.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – زياد كمال – محمد شحاتة – محمد السيد - عبد الله السعيد – ناصر ماهر – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – مصطفى شلبي – أحمد مصطفى "زيزو" – كونراد ميشالاك.

خط الهجوم: سيف الجزيري – عمر فرج – حسام أشرف- ناصر منسي.

ويتواجد محمود حمدي "الونش" في القائمة المسافرة إلى السعودية لمواصلة برنامجه التأهيلي مع الفريق ومساندة زملائه في اللقاء.

ويترأس حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك بعثة الفريق الأول لكرة القدم التي ستسافر إلى السعودية اليوم الثلاثاء، استعدادًا  لخوض مباراة السوبر الأفريقي أمام الأهلي.

 

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