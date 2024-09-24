مركز التحول الرقمي بجامعة جنوب الوادي يجرى اختبارات لـ 107 باحثين

أعلن الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي بمحافظة قنا ، أن مركز التحول الرقمي مستمر في إجراء الاختبارات للباحثين من أعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم، والجهاز الإداري من داخل الجامعة، وكذا الراغبين في الحصول على شهادة التحول الرقمي من خارج الجامعة.

الاختبارات الإلكترونية للتحول الرقمي

وأشار "عكاوي" إلى أن المركز قام بإجراء الاختبارات الإلكترونية للتحول الرقمي لعدد (107) من الباحثين "دبلوم، ماجستير، دكتوراه" في الدورة رقم (161).

مركز التحول الرقمي

وأشار الدكتور محمد عبدالصبور مدير مركز التحول الرقمي بجامعة جنوب الوادي الى أن المركز يواصل عقد الاختبارات الالكترونية في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجامعة، وبما يدعم جهود الدولة في تحقيق التحول الرقمي.

وشارك في إجراء الاختبارات الدكتور عماد على منسق الامتحانات بمركز التحول الرقمي، والدكتور الأمير حسين، منسق التدريب بالمركز.