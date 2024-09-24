تداول 2500 حاوية مكافئة في ميناء الإسكندرية خلال 24 ساعة

شهدت حركة التداول والملاحة بالهيئة العامة لميناء الاسكندريه خلال الـ 24 ساعة الماضية نشاطا ملحوظا حيث تم دخول وخروج 27 سفينة كما يجري حاليا العمل على شحن وتفريغ 45 سفينة بواقع 22 سفينة بضائع عامة و9 سفينة صب جاف و5 سفن حاويات و5 سفن صب سائل و3 سياحة وسفينة رورو.

كما تم تداول 2500 حاوية مكافئة خلال 24 ساعة حيث بلغ عدد الحاويات الواردة 1400 حاوية مكافئة بينما بلغ عدد الحاويات الصادرة 1100 حاوية بما يشكل تقاربا كبيرا بين الحاويات الصادرة والواردة

وفيما يتعلق بحركة تداول البضائع بمينائي الاسكندريه والدخيله فقد تم تداول 142 ألف طن تقريبا خلال تلك المدة من مختلف أنواع البضائع والسلع الاستراتيجية من صب سائل وصب جاف وبضائع عامة وترانزيت.

ووجه اللواء بحري / أحمد حواش - رئيس مجلس الاداره بضروره الإلتزام بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامه والصحه المهنيه بكافة المخازن والساحات ومواقع العمل وإتباع المعايير البيئية القياسيه في كافة العمليات المينائية لمنع التلوث بكافه صوره.