التعليم: وظائف خالية للمعلمين بمدارس المتفوقين

زفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خبرا سارا للمعلمين بشأن وظائف بـ مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، بمحافظتي القليوبية والغربية.

وظائف مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن آخر موعد للتقديم لوظائف المعلمين بمدارس المتفوقين بالمديريات التعليمية هو يوم 29 سبتمبر الجاري.

وحددت وزارة التربية والتعليم، شروط التقديم في وظيفة معلم تعليم فني بمعمل الفاب لاب بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا وهي:

- حصول المتقدم على مؤهل عالي على رأس العمل بالتعليم الصناعي.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي.

- إجادة اللغة الإنجليزية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، تفوض المديرية مسئول لتجميع الطلبات المقدمة في فترة الإعلان وارسال صحيفة أحوال حديثة لكل متقدم، وسيرة ذاتية لكل متقدم بالإضافة الى ملف pdf معتمد ومختوم به البيانات التالية المتقدمين ( اسم المتقدم - الرقم القومي - الوظيفة الحالية - مادة التدريس - التخصص على الكادر - اسم المؤهل - رقم الموبايل - البريد الالكتروني ( وذلك لمن تنطبق عليهم الشروط فقط مع مراعاة الدقة في ارسال المطلوب ومن يخالف ذلك يتعرض للمسائلة القانونية.

وأضافت وزارة التعليم: يرسل المطلوب من البريد الالكتروني الرسمي للمديرية الى البريد الالكتروني التالي: edustd@stemschools.moe.edu.eg و itadmin@stemschools.moe.edu.eg