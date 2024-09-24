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محافظات

محافظ المنوفية يقرر صرف مساعدة مالية لحالة إنسانية

اللواء إبراهيم أبو
اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، فيتو

التقى صباح اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه بعدد من المواطنين من أبناء المحافظة، وذلك ضمن سلسلة لقاءاته اليومية لاتخاذ إجراءات عاجلة وفورية بالتنسيق مع الجهات المعنية والمختصة، حيث أمر المحافظ بصرف مساعدة مالية عاجلة لمواطنة بناحية الشهداء مراعاة لظروف نجلها الصحية لمساعدته على تحمل أعباء المعيشة وتوفير حياة كريمة لهم.

 

الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة

 وأحال المحافظ شكوتين إلى الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالديوان العام للفحص والعرض، أحدهما لمواطن بناحية قويسنا يتضرر من تعنت بعض موظفى الوحدة المحلية حياله، ومواطن آخر بناحية حى غرب شبين الكوم يتظلم من تحرير محضر مخالفة لمنزله مع مغالاة الرسوم من قبل الحى.


بداية جديدة لبناء الإنسان المصري

 وخلال اللقاء وافق المحافظ على طلب مواطنة من ناحية كفر طنبدى تلتمس نقل نجلتها إلى المدرسة الفكرية بشبين الكوم وذلك لظروفها الصحية الصعبة ولاستصدار بطاقة صحية تساعدها على صرف العلاج، كما استمع المحافظ إلى طلب أهالى البر الشرقى بناحية الحامول مركز منوف يلتمسون تسريع إجراءات إقامة محطة رفع صرف الصحي لخدمة الأهالى بالقرية، وعلى الفور وجه المحافظ رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بإدارج المحطة فى الخطة القادمة، كما وجه محافظ المنوفية إدارة المجالس باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن تخصيص قطعة أرض أملاك ري بالبر الشرقى بالحامول لإقامة مدرسة تعليم أساسى للحد من كثافة الفصول.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وإنطلاقًا من المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان المصري "، والتي تجسد اهتمام الدولة بالعنصر البشري وذلك من أجل رفع العبء الاقتصادي عن كاهله وتحسين النظام الصحي وتعزيز الحماية الاجتماعية لتوفير حياة كريمة وآمنة لهم وفقًا لرؤية الدولة المصرية.

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