ميشيل فايفر تنضم إلى نيكول كيدمان وإيلي فانينج في MARGO’S GOT MONEY TROUBLES

نيكول كيدمان، انضمت الممثلة ميشيل فايفر، إلى نيكول كيدمان وإيلي فانينج لبطولة المسلسل القصير MARGO’S GOT MONEY TROUBLES.

تفاصيل مسلسل MARGO’S GOT MONEY TROUBLES

MARGO’S GOT MONEY TROUBLES، مسلسل قصير، من إنتاج منصة '+Apple TV'، وتدور أحداثه عن ابنة مصارع محترف سابق، تقيم علاقة مع أستاذها، وتتعقد حياتها، ولتغطية نفقاتها تلجأ إلى طرق غير سوية عبر مواقع الأنترنت، وتتصاعد الأحداث.