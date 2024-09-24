الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

ميشيل فايفر تنضم إلى نيكول كيدمان وإيلي فانينج في MARGO’S GOT MONEY TROUBLES

ميشيل فايفر ونيكول
ميشيل فايفر ونيكول كيدمان وإيلي فانينج، فيتو

نيكول كيدمان، انضمت الممثلة ميشيل فايفر، إلى نيكول كيدمان وإيلي فانينج لبطولة المسلسل القصير  MARGO’S GOT MONEY TROUBLES.

تفاصيل مسلسل MARGO’S GOT MONEY TROUBLES

MARGO’S GOT MONEY TROUBLES، مسلسل قصير، من إنتاج منصة '+Apple TV'، وتدور أحداثه عن ابنة مصارع محترف سابق، تقيم علاقة مع أستاذها، وتتعقد حياتها، ولتغطية نفقاتها تلجأ إلى طرق غير سوية عبر مواقع الأنترنت، وتتصاعد الأحداث.

مهرجان تورنتو، إنجلينا جولي مع ابنها باكس في عرض فيلم Without Blood (صور)

كلوني وبراد بيت يضفيان حالة من المرح على السجادة الحمراء بمهرجان فينيسيا (صور)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبي.

 

ونيكول كيدمان نيكول كيدمان نيكول كيدمان افضل ممثلة نيكول كيدمان وميشيل فايفر مسلسل نيكول كيدمان

مواد متعلقة

سر غياب نيكول كيدمان عن مهرجان فينيسيا وعدم استلام جائزتها

مهرجان فينيسيا، نيكول كيدمان تفوز بجائزة أفضل ممثلة في الدورة 81

الأكثر قراءة

مصدر بالأهلي: الخطيب يتدخل لحل أزمة معلول

زيادة سعر دواء شهير لعلاج نزلات البرد

تحذير عاجل من الكهرباء قبل تحصيل فواتير استهلاك سبتمبر

سفير إثيوبي سابق يفضح مخططات آبي أحمد للاستيلاء على أراضي الصومال وأريتريا والسودان (فيديو)

ارتفاع سعر الجنيه الذهب في الصاغة اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024

تعرف على آخر موعد لغلق المحلات بالتوقيت الصيفى

سعر الأرز اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 بالأسواق

أسعار سبائك الذهب اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 في الأسواق

منوعات

المزيد

اكتشاف رسومات عملاقة غامضة على هضبة نازكا في بيرو

ظاهرة تحمض المحيطات تهدد صلاحية الأرض للسكن

أسرة تصطحب طفلها الصغير إلى المدرسة بالطبل والمزمار البلدي (فيديو)

الجنون لم يحمه من العقاب، ولاية أمريكية تدين مسلحا قتل 10 أشخاص

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الأرز اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 بالأسواق

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

أسعار سبائك الذهب اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 في الأسواق

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الثلاثاء 24- 9- 2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات الأهلي مع الأندية العربية الآسيوية بكأس العالم (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

زكاة الأرض المؤجرة تكون على صاحبها أم على مستأجرها؟، الإفتاء توضح الرأى

تفسير رؤية مطاردة الثعلب في المنام وعلاقتها بوجود مشكلات عائلية

شباب حول الرسول، أسيد بن حضير "أوتي مزمارا من مزامير آل داوُد"

المزيد
الجريدة الرسمية