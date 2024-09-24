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أيمن فوزي عرب: تطوير المطارات المصرية على مستوى زيادة الطاقة الاستيعابية

المهندس أيمن فوزي
المهندس أيمن فوزي رئيس القابضة للمطارات، فيتو

وجه المهندس أيمن فوزي عرب رئيس الشركة القابضة للمطارات، رسالة للعاملين‏ بالشركة القابضة والشركات التابعة. 

تطوير المطارات المصرية على مستويات زيادة الطاقة الاستيعابية 

وتوجه عرب  بالشكر لوزير الطيران المدني الدكتور  سامح الحفني على ثقته في تكليفه للقيام ‏بأعمال الشركة القابضة والشركات التابعة، موجها التحية للعاملين  على مجهوداتهم وتفانيهم الفترة الماضية في خدمة مرفق ‏المطارات والملاحة الجوية المصرية، كل في موقعه وتخصصه، قائلا “هذه المجهودات التي تتكامل جميعًا من أجل ‏ظهور المطارات المصرية - بوابة مصر الأولى-  أمام ضيوفها بصورة حضارية ومشرفة”. ‏


وأضاف عرب: الدولة لديها رؤية بعيدة المدى بضرورة أن تلعب المطارات المصرية دورا ‏حيويًا في مسيرة التنمية الشاملة والمشروعات القومية للدولة  خاصة المشروعات السياحية والتجارية والتنموية والصناعية بمناطق عدة من ‏أرجاء البلاد. لذا فإن الرؤية تتجه نحو تطوير المطارات المصرية على مستويات زيادة الطاقة الاستيعابية ‏وتحقيق معايير التشغيل الحديثة والتي تضاهى المطارات العالمية، وبما يؤهلها للمنافسة والتصنيف إقليميًا وعالميًا ‏من حيث معدلات الحركة وجودة الخدمات وإرضاء مختلف العملاء على مستوى الركاب وشركات الطيران وجميع ‏الأطراف ذات الصلة.


وتابع: لا تطوير أو تغيير للأفضل بدون كوادر بشرية تطمح لإحداث هذا التطوير، ومن بين مرتكزات تلك الرؤية  الاستثمار في العنصر ‏البشري برفع الروح المعنوية ومعدل المهارات وإذكاء روح الفريق الواحد من أجل رفع معدلات الكفاءة ‏والإنتاجية بما ينعكس على مخرجات العملية التشغيلية لمطاراتنا وجميع المقار والمرافق التابعة لها.‏


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