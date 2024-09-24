أيمن فوزي عرب: تطوير المطارات المصرية على مستوى زيادة الطاقة الاستيعابية
وجه المهندس أيمن فوزي عرب رئيس الشركة القابضة للمطارات، رسالة للعاملين بالشركة القابضة والشركات التابعة.
تطوير المطارات المصرية على مستويات زيادة الطاقة الاستيعابية
وتوجه عرب بالشكر لوزير الطيران المدني الدكتور سامح الحفني على ثقته في تكليفه للقيام بأعمال الشركة القابضة والشركات التابعة، موجها التحية للعاملين على مجهوداتهم وتفانيهم الفترة الماضية في خدمة مرفق المطارات والملاحة الجوية المصرية، كل في موقعه وتخصصه، قائلا “هذه المجهودات التي تتكامل جميعًا من أجل ظهور المطارات المصرية - بوابة مصر الأولى- أمام ضيوفها بصورة حضارية ومشرفة”.
وأضاف عرب: الدولة لديها رؤية بعيدة المدى بضرورة أن تلعب المطارات المصرية دورا حيويًا في مسيرة التنمية الشاملة والمشروعات القومية للدولة خاصة المشروعات السياحية والتجارية والتنموية والصناعية بمناطق عدة من أرجاء البلاد. لذا فإن الرؤية تتجه نحو تطوير المطارات المصرية على مستويات زيادة الطاقة الاستيعابية وتحقيق معايير التشغيل الحديثة والتي تضاهى المطارات العالمية، وبما يؤهلها للمنافسة والتصنيف إقليميًا وعالميًا من حيث معدلات الحركة وجودة الخدمات وإرضاء مختلف العملاء على مستوى الركاب وشركات الطيران وجميع الأطراف ذات الصلة.
وتابع: لا تطوير أو تغيير للأفضل بدون كوادر بشرية تطمح لإحداث هذا التطوير، ومن بين مرتكزات تلك الرؤية الاستثمار في العنصر البشري برفع الروح المعنوية ومعدل المهارات وإذكاء روح الفريق الواحد من أجل رفع معدلات الكفاءة والإنتاجية بما ينعكس على مخرجات العملية التشغيلية لمطاراتنا وجميع المقار والمرافق التابعة لها.
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