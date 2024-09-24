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أخبار مصر

وزير الدفاع يشهد مشروع مراكز القيادة الإستراتيجى التعبوى

وزير الدفاع يشهد
وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة

شهد الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الإستراتيجى التعبوى التخصصى لأحد تشكيلات القوات الجوية وقوات الدفاع الجوى، والذى نُفذ على مدار عدة أيام فى إطار خطة التدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة، وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة.

وألقى اللواء ياسر كمال الطودى قائد قوات الدفاع الجوى كلمة أكد خلالها حرص رجال قوات الدفاع الجوى على الوصول إلى أعلى درجات الجاهزية القتالية، بما يمكنهم من تنفيذ كافة المهام التى توكل إليهم فى الدفاع عن أمن وسلامة الوطن وذلك ضمن منظومة العمل المتكاملة للقوات المسلحة لحماية سماء مصر وتأمين مجالها الجوى.

 وزير الدفاع ينقل تحيات الرئيس لرجال القوات المسلحة 

ونقل الفريق أول عبد المجيد صقر تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة واعتزازه بالجهد الذى يبذله رجال القوات الجوية وقوات الدفاع الجوى لتنفيذ كافة المهام التى توكل إليهم.

كما ناقش عددًا من المشاركين فى أسلوب إدارتهم لمختلف مواقف العمليات مشيدًا بإجراءات التخطيط والتنظيم وتنسيق التعاون بين عناصر القوات الجوية وقوات الدفاع الجوى وقدرتها على تنفيذ المهام المشتركة لمجابهة التهديدات الجوية المختلفة بما يعكس الإستعداد القتالى العالى للعناصر المشاركة بالمشروع.

وكان الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة قد شهد إحدى مراحل المشروع التى تضمنت عرض القرارات وإجراءات تنظيم التعاون المنفذة من مختلف التخصصات , كما ناقش عددًا من القادة والضباط فى تنفيذهم لمهامهم وقام بفرض عدد من المواقف التكتيكية المفاجئة للتأكد من قدرتهم على إتخاذ القرار السليم أثنـاء إدارة العمليات.

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