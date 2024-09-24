الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
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اقتصاد

30 دقيقة بورصة، الأسهم الأكثر ارتفاعا وانخفاضا بحركة التداولات

مؤشرات تداول البورصة،
مؤشرات تداول البورصة، فيتو

البورصة المصرية، تباينت مؤشرات البورصة المصرية بالدقائق الأولى لحركة تداولات جلسة اليوم الثلاثاء الموافق 24 سبتمبر 2024، وشهدت تعاملات جلسة اليوم تذبذبات بمرور 30 دقيقة على حركات البيع والشراء.

 

 

وخلال السطور التالية ترصد لكم “فيتو” لحظيا حركة الأسهم الأكثر ارتفاعا وانخفاضا بحركة تداولات  البورصة المصرية. 

الأسهم الأكثر ارتفاعًا 

  • الإسكندرية للخدمات.
  • مصر للاسواق الحرة.
  • القاهرة للخدمات.
  • شينى.
  • راية.

 

مؤشرات التداول -  فيتو 

 

الأسهم الأكثر انخفاضًا 

  • العالمية للاستثمار.
  • جنوب الوادى.
  • ريكاب.
  • مدينه الإنتاج الإعلامى.
  • جدوى للتنمية الصناعية.

 

 

 

حركة تداولات جلسة اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 

  • صعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.12% عند مستوى 30.985.93 نقطة.
  • ارتفع  مؤشر "إيجي إكس 70 بنسبة 0.41% عند مستوى 7.344.45 نقطة.
  • ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس100" بنسبة 0.29% عند مستوى 10.447.36 نقطة.

 

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