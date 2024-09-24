الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

سعر الالومنيوم
سعر الالومنيوم

أعلنت شركة مصر للألومنيوم، أسعار منتجاتها خلال شهر سبتمبر الجاري داخل الأسواق. 

 

أسعار الألومنيوم اليوم الثلاثاء 

ووفقا لأسعار شركة  مصر للألومنيوم، فإن أسعار الألومنيوم السلك 9 مم  و 9.5 مم H14 سجلت 150.150 ألف جنيه خلال الشهر الجاري تسليم مخازن نجع حمادي بدون الـ 14% قيمة مضافة.

2- سجلت أسعار السلك 9 مم  و 9.5 مم H12  نحو 150 ألف جنيه خلال سبتمبر الجاري 

3- سجلت أسعار السلندرات (2.5 إلى 5 متر)  نحو  140 ألف جنيه.

4- بلغت أسعار لفات الألمنيوم 6 مم نحو 155.5 ألف جنيه خلال الشهر الجاري 

5- بلغت أسعار شرائح الألومنيوم البارد نحو 158 ألف جنيه، ولفات الألمونيوم البارد نحو 156 ألف جنيه.

 

شركة مصر للألومنيوم

وتعمل شركة مصر للألومنيوم في إنتاج وتصنيع وتسويق وتوزيع معدن الألومنيوم وخاماته ومتطلباته وسبائكه ومشتقاته ومصنوعاته في الداخل والخارج، وما يترتب عليها من عمليات أو أنشطة أخرى لأزمة لهذا الغرض أو تتعلق بالاستيراد والتصدير.

 

إنتاج الألومنيوم

وتحتل الشركة نسبة كبيرة من الإنتاج الوطني، وتستورد باقي الاحتياجات وتصدر الشركة حوالي 80% من مبيعاتها البالغة حوالي 220 ألف طن سنويًّا وتعمل الشركة في إنتاج وتصنيع وتسويق وتوزيع الألومنيوم ومشتقاته في السوق المحلية والعالمية.

 

الألومنيوم، فيتو 

 

وتؤكد الدراسات أن نسبة 75% من الألومنيوم المستخدم حول العالم يتم الحصول عليه من خلال إعادة تدوير الخردة، ويتم الاعتماد على المعدن الجديد الناتج عن هذه العملية في العديد من الصناعات مثل البناء وإنتاج الآلات والأدوات الكهربائية وقطاع النقل.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

 

أسعار الألومنيوم الالومنيوم أسعار الألومنيوم اليوم شركة مصر للالومنيوم إنتاج الألومنيوم

مواد متعلقة

بكام طن الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم؟

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم السبت

الأكثر قراءة

مصدر بالأهلي: الخطيب يتدخل لحل أزمة معلول

زيادة سعر دواء شهير لعلاج نزلات البرد

تحذير عاجل من الكهرباء قبل تحصيل فواتير استهلاك سبتمبر

سفير إثيوبي سابق يفضح مخططات آبي أحمد للاستيلاء على أراضي الصومال وأريتريا والسودان (فيديو)

ارتفاع سعر الجنيه الذهب في الصاغة اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024

تعرف على آخر موعد لغلق المحلات بالتوقيت الصيفى

سعر الأرز اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 بالأسواق

أسعار سبائك الذهب اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 في الأسواق

منوعات

المزيد

اكتشاف رسومات عملاقة غامضة على هضبة نازكا في بيرو

ظاهرة تحمض المحيطات تهدد صلاحية الأرض للسكن

أسرة تصطحب طفلها الصغير إلى المدرسة بالطبل والمزمار البلدي (فيديو)

الجنون لم يحمه من العقاب، ولاية أمريكية تدين مسلحا قتل 10 أشخاص

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الأرز اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 بالأسواق

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

أسعار سبائك الذهب اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 في الأسواق

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الثلاثاء 24- 9- 2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات الأهلي مع الأندية العربية الآسيوية بكأس العالم (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

زكاة الأرض المؤجرة تكون على صاحبها أم على مستأجرها؟، الإفتاء توضح الرأى

تفسير رؤية مطاردة الثعلب في المنام وعلاقتها بوجود مشكلات عائلية

شباب حول الرسول، أسيد بن حضير "أوتي مزمارا من مزامير آل داوُد"

المزيد
الجريدة الرسمية