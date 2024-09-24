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خارج الحدود

وزير الخارجية يبحث التعاون مع سكرتير عام منظمة الدول الثماني الإسلامية

وزير الخارجية إيزياكا
وزير الخارجية إيزياكا عبد القادر إمام، فيتو

التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الإثنين 23 سبتمبر، مع "إيزياكا عبد القادر إمام" مع سكرتير عام منظمة الدول الثماني الإسلامية النامية للتعاون الاقتصادي، وذلك على هامش اجتماعات الشق رفيع المستوى للدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ووجه الدكتور عبد العاطي الشكر لسكرتير عام المنظمة على دعمه للرئاسة المصرية للمنظمة والتي بدأت في شهر مايو 2024 وتستمر حتى نهاية ديسمبر 2025، معربًا عن التطلع لمزيد من التعاون خلال عملية التحضير للقمة المرتقبة بمصر في ديسمبر القادم، مبرزًا أولويات الرئاسة المصرية التي تركز على الارتقاء بالتعاون بين الدول الأعضاء في الموضوعات الاقتصادية وتعزيز وتفعيل الأطر القائمة بالفعل في مجالات التجارة والزراعة والسياحة والصحة والشباب والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعة.

 

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إيزياكا عبد القادر إمام منظمة الدول الثماني الإسلامية النامية للتعاون الاقتصادي ​ الأمم المتحدة الدكتور بدر عبد العاطي

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