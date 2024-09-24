الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

سعر الدرهم الإماراتي صباح اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024

الدرهم الاماراتى،
الدرهم الاماراتى، فيتو

سعر الدرهم الإماراتي، استقر سعر الدرهم الإماراتي، مقابل الجنيه المصري في  البنك المركزي المصري ، صباح اليوم الثلاثاء الموافق 24 سبتمبر 2024، وفقا لآخر التحديثات.

 

وتقدم "فيتو"،  سعر الدرهم الإماراتي، مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية، مع تحديث لحظي للأسعار على مدار الساعة. 

الدرهم الإماراتي، فيتو 

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري

13.23 جنيه  للشراء.

13.27 جنيه  للبيع.

 

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري

13.22 جنيه للشراء. 

13.26 جنيه للبيع.

 

الدرهم الإماراتي - فيتو 

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في  بنك مصر

13.22 جنيه للشراء.

13.26 جنيه للبيع.

 

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية

13.21  جنيه للشراء.

13.26  جنيه للبيع.

 

الدرهم الإماراتي - فيتو 

 

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB 

13.21  جنيه للشراء.

13.26  جنيه للبيع.

 

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في بنك كريدي إجريكول

13.17 جنيه للشراء.

13.33 جنيه للبيع.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في بنك مصر سعر الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه فى بنك الإسكندرية سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في بنك كريدي إجريكول

مواد متعلقة

سعر الدولار فى البنوك المصرية صباح اليوم الثلاثاء بعد الارتفاعات الأخيرة

ارتفاع سعر الدولار بحركة تعاملات اليوم بالبنك المركزى (آخر تحديث)

ارتفاع جديد، سعر جرام الذهب مساء اليوم الاثنين 23 سبتمبر 2024

ارتفاع جديد في سعر الدولار بالبنك المركزى (آخر تحديث)

أسعار سبائك الذهب اليوم الإثنين 23 سبتمبر 2024

صعود جنونى، مؤشر صناديق الاستثمار في الذهب يتخطى 4000 جنيه للجرام

قبل انطلاق موسم العمرة، سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 23 سبتمبر 2024

سعر اليورو في البنوك اليوم الإثنين 23 سبتمبر 2024

الأكثر قراءة

تحذير عاجل من الكهرباء قبل تحصيل فواتير استهلاك سبتمبر

ارتفاع سعر الجنيه الذهب في الصاغة اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024

سعر جرام الذهب صباح اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 (تحديث لحظى)

سعر الدرهم الإماراتي صباح اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024

سعر الإسترليني أمام الجنيه في البنوك اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024

بكتيريا الإيكولاي.. حقيقة المرض الغامض بين أهالي أسوان (فيديو جراف)

أسعار سبائك الذهب اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 في الأسواق

تفاصيل السيطرة على حريق محدود بمركز الأورام في سوهاج (بث مباشر)

منوعات

المزيد

ظاهرة تحمض المحيطات تهدد صلاحية الأرض للسكن

أسرة تصطحب طفلها الصغير إلى المدرسة بالطبل والمزمار البلدي (فيديو)

الجنون لم يحمه من العقاب، ولاية أمريكية تدين مسلحا قتل 10 أشخاص

حفلة تحرش بفتاة مغربية، قصة فيديو أثار عاصفة غضب في طنجة

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الثلاثاء 24- 9- 2024 في الأسواق

سعر الدرهم الإماراتي صباح اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024

تعرف على أسعار السكر اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 بالسوق المحلي

المزيد

انفوجراف

بكتيريا الإيكولاي.. حقيقة المرض الغامض بين أهالي أسوان (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

زكاة الأرض المؤجرة تكون على صاحبها أم على مستأجرها؟، الإفتاء توضح الرأى

تفسير رؤية مطاردة الثعلب في المنام وعلاقتها بوجود مشكلات عائلية

شباب حول الرسول، أسيد بن حضير "أوتي مزمارا من مزامير آل داوُد"

المزيد
الجريدة الرسمية