الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

أسعار سبائك الذهب اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 في الأسواق

سبائك الذهب، فيتو
سبائك الذهب، فيتو

سبائك الذهب، تعتبر سبائك الذهب هي الأكثر بحثا على محركات البحث، وترصد “فيتو ” خلال السطور التالية “أسعار سبائك الذهب”، من خلال تحديث لحظى، حيث شهدت الأسعار فى الأسواق محليا استقرارا  خلال تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 24 سبتمبر 2024.

اقرأ التالى: صعود جديد فى سعر جرام الذهب، عيار 21 وصل لهذا المستوى

 

أسعار سبائك الذهب 

 

سبائك الذهب - فيتو 

 

الاستثمار في سبائك الذهب

الاستثمار في سبائك الذهب من أشكال الاستثمار الشائعة، فهي ملاذ آمن للمستثمرين في فترات عدم الاستقرار الاقتصادي، حيث تعتبر إحدى الوسائل لحماية رأس المال من التضخم، لذا توجد العديد من الطرق للاستثمار في الذهب، مثل شراء  سبائك الذهب أو الذهب المستعمل.

 

اقرأ التالي: سعر جرام الذهب ببداية تعاملات اليوم

 

كيفية حساب المصنعية على سبائك الذهب؟

وهناك مصنعية على سبائك الذهب بحسب العيارات المختلفة المتوفرة، حيث يشير العيار إلى نسبة الذهب الخالص في السبيكة مقارنة بإجمالي الوزن، فنجد العيار 24 يعني أن السبيكة تحتوي على 24 جزءا من الذهب الخالص من أصل 24 جزءا، وهو العيار الأعلى والأنقى وتصنف السبائك حسب العيارات المختلفة مثل 24 قيراطا، 22 قيراطا، 18 قيراطا.

وتختلف مصنعية السبائك حسب التصميم والشكل وقد تكون السبائك على شكل ألواح أو قطع مخروطية، ويتم تحديد مصنعية السبائك من قبل شركات التعدين والمصانع المعالجة للذهب، وتتمثل في الطريقة التي يتم بها صنع السبيكة وتصميمها وتحديد العيار والوزن.
 

سبائك الذهب - فيتو 

 

ماذا تعرف عن سبائك الذهب؟ 

سبائك الذهب هي كتلة من الذهب الخالص أو عالي النقاوة، وتصل نسبة نقاوتها لـ 99%، ويتم صنعها عن طريق صهر الذهب وصبه في قوالب معينة وفق معايير صارمة وتدمغ بعد ذلك حسب القوانين، وتعاقب القوانين على أي تلاعب في مواصفاتها المحددة وبالنسبة لسبائك الذهب ذات الأوزان الخفيفة، تصنع من صفائح الذهب، وذلك بطريقة ختمها أو طبعها ودمغها للحصول على الشكل المراد بينما يتم تذويب الذهب وسكبه في قوالب معينة للحصول على السبائك ذات الأوزان الثقيلة. 

لماذا يعتبر الاستثمار في سبائك الذهب خيارا ذكيا؟

الاستثمار فى سبائك الذهب من أهم أدوات الاستثمار التي يستخدمها المستثمرون لتحقيق أهدافهم المالية نظرا لما يمتلكه الذهب من مميزات تجعل الاستثمار فيه خيارا ذكيا ومن هذه المميزات:

  • يعد الاستثمار فى سبائك الذهب وسيلة لربح الأموال، حيث إنه تزداد قيمته مع مرور الزمن.
  • الاستثمار فى سبائك الذهب خاصة يساهم في الحفاظ على قيمة المال مع مرور الزمن.
  • الاستثمار فى سبائك الذهب يساعد فى بناء محفظة استثمارية قوية ومتنوعة.
  • الاستثمار فى سبائك الذهب وسيلة مهمة للادخار وللتحوط ضد مخاطر التضخم العالية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اسعار سبائك الذهب اليوم أسعار سبائك الذهب الذهب الخالص الذهب اليوم الذهب عيار 21 الذهب اليوم الثلاثاء الذهب جرام الذهب جرام الذهب عيار 21 سعر جرام الذهب سعر جرام الذهب عيار 21 سعر سبيكة الذهب سعر سبيكة الذهب 100 جرام سعر سبيكة الذهب 1 جرام شراء سبائك الذهب

مواد متعلقة

سعر الدولار فى البنوك المصرية صباح اليوم الثلاثاء بعد الارتفاعات الأخيرة

ارتفاع سعر الدولار بحركة تعاملات اليوم بالبنك المركزى (آخر تحديث)

ارتفاع جديد، سعر جرام الذهب مساء اليوم الاثنين 23 سبتمبر 2024

ارتفاع جديد في سعر الدولار بالبنك المركزى (آخر تحديث)

أسعار سبائك الذهب اليوم الإثنين 23 سبتمبر 2024

صعود جنونى، مؤشر صناديق الاستثمار في الذهب يتخطى 4000 جنيه للجرام

قبل انطلاق موسم العمرة، سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 23 سبتمبر 2024

سعر اليورو في البنوك اليوم الإثنين 23 سبتمبر 2024

الأكثر قراءة

تحذير عاجل من الكهرباء قبل تحصيل فواتير استهلاك سبتمبر

ارتفاع سعر الجنيه الذهب في الصاغة اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024

سعر جرام الذهب صباح اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 (تحديث لحظى)

سعر الدرهم الإماراتي صباح اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024

سعر الإسترليني أمام الجنيه في البنوك اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024

بكتيريا الإيكولاي.. حقيقة المرض الغامض بين أهالي أسوان (فيديو جراف)

أسعار سبائك الذهب اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 في الأسواق

تفاصيل السيطرة على حريق محدود بمركز الأورام في سوهاج (بث مباشر)

منوعات

المزيد

ظاهرة تحمض المحيطات تهدد صلاحية الأرض للسكن

أسرة تصطحب طفلها الصغير إلى المدرسة بالطبل والمزمار البلدي (فيديو)

الجنون لم يحمه من العقاب، ولاية أمريكية تدين مسلحا قتل 10 أشخاص

حفلة تحرش بفتاة مغربية، قصة فيديو أثار عاصفة غضب في طنجة

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الثلاثاء 24- 9- 2024 في الأسواق

سعر الدرهم الإماراتي صباح اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024

تعرف على أسعار السكر اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 بالسوق المحلي

المزيد

انفوجراف

بكتيريا الإيكولاي.. حقيقة المرض الغامض بين أهالي أسوان (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

زكاة الأرض المؤجرة تكون على صاحبها أم على مستأجرها؟، الإفتاء توضح الرأى

تفسير رؤية مطاردة الثعلب في المنام وعلاقتها بوجود مشكلات عائلية

شباب حول الرسول، أسيد بن حضير "أوتي مزمارا من مزامير آل داوُد"

المزيد
الجريدة الرسمية