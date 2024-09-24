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أخبار مصر

تداول 11 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

موانئ البحر الأحمر
موانئ البحر الأحمر

 أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 10 سفن، وتم تداول 11000  طن بضائع و691 شاحنة و119 سيارة.

 

حاويات البحر الأحمر 

 شملت حركة الواردات 4500 طن بضائع و403 شاحنات و101 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 6500  طن بضائع 288 شاحنة و18 سيارة.


 يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة دليلة بينما تغادر العبارة امل، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة بوسيدون اكسبريس وغادرت السفينة دليلة.

 كما تم تداول 2700 طن بضائع و285 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين أور وآيلة. 
وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1000 راكب.

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