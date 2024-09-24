الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
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حوادث

التحقيقات: لا شبهة جنائية في حريق شركة بمصر الجديدة

حريق شركة
حريق شركة

كشفت تحقيقات نيابة مصر الجديدة حول حريق نشب داخل شركة في الطابق التاسع بعقار في منطقة مصر الجديدة، أنه لا توجد شبهة جنائية بعد أن تبين أن ماسا كهربائيا السبب. 
البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مقر شركة بمنطقة مصر الجديدة.

ماس كهربائي من التكييف وراء اندلاع النيران

وعلي الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن ماسا كهربائيا صادرا من التكييف وراء اندلاع النيران.

ونجحت قوات الحماية المدنية في إخماد النيران دون وقوع أي إصابات.
تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
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