أحمد عيد عبد الملك يكشف طريقة لعب الزمالك أمام الأهلي في السوبر الإفريقي

أكد أحمد عيد عبد الملك نجم الكرة المصرية السابق، أن مواجهة الأهلي والزمالك لها طابع خاص، وتظل ديربي قوي بين الناديين الكبيرين، مشيرًا إلى أن مواجهة الديربي ستظل تحظى بالاهتمام الجماهيري والاعلامي الكبير.

تصريحات أحمد عيد عبد الملك عن السوبر الإفريقي

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس على قناة etc: "مارسيل كولر المدير الفني سيدخل مواجهة الزمالك بنفس التشكيلة الأساسية باستثناء وجود ياسر إبراهيم بدلا من عبدالمنعم، ويحيى عطية الله في مركز الظهير الأيسر، بالإضافة للعناصر الأخرى التي تمتلك خبرات كبيرة".

وأضاف: "أشرف داري ما زال منضم للأهلي وغاب عن مواجهتي جورماهيا الكيني بسبب الإصابة، ومن الصعب المغامرة بالمدافع المغربي والدفع به بشكل أساسي، ورامي ربيعة وياسر إبراهيم لاعبين مميزين وثنائي دولي، وبجوارهم محمد هاني ويحيى عطية الله، ولا يوجد هناك أي مفاجأة متوقعة بالنسبة لتشكيلة كولر".

وواصل: "حسام عبد المجيد من العناصر الدفاعية الجيدة ويظهر جيدًا في المباريات الكبرى بمستوى أفضل، والزمالك لن يلعب بضغط عالٍ على الأهلي ولذلك اعتقد ان حسام عبد المجيد سيظهر بمستوى مميز، والفريقين سوف يسعيان لاستغلال المساحات.. وكولر يترك الكرة في بعض الأحيان لمنافسه، من أجل استغلال أي ثغرة للتسجيل".

وأكمل: "الأهلي لديه ميزة في عودة لاعبي الأطراف إلى مساندة خط الدفاع، وهي أزمة تواجه الزمالك في بعض الأحيان، ولذلك الأفضل وجود عمر جابر في اليمين ومحمد حمدي في اليسار، والأخير لاعب جيد ولديه ثقة في قدراته، وجوميز اعتمد على بنتايك في أحد المباريات الودية كظهير أيسر بينما لعب حمدي في مركز 8".

وتابع: "كولر سوف يعتمد على مروان عطية وأكرم توفيق من أصحاب الميول الدفاعية والأخير يكمل في الهجمات كثيرا، بينما إمام عاشور لا يقدم نفس العمل الدفاعي معهم، والأمور مستقرة في وسط الأهلي ولن يحدث أي تغييرات على خط الوسط".

وزاد: "الزمالك يخسر الاستحواذ في وسط الملعب خلال بعض المباريات، واي فريق لديه وسط ملعب قوي يمتاز بتدوير الكرات والتمرير سريعا سوف يخلق العديد من المشاكل للفريق الأبيض، خصوصًا أن السعيد وناصر لا يمتازان بالشراسة الدفاعية، والأفضل وجود شحاتة بجوار دونجا وعبد الله السعيد".

وتابع: "سيف الجزيري قادر على صناعة الفارق هجوميا وهو لاعب متفوق نفسيا في لقاءات القمة وسجل في الأهلي مؤخرًا، واعتقد أن كولر لن يلعب بضغط كبير على الزمالك، خصوصًا أنه حال الخروج بالكرة يتميز لاعبو الفريق الأبيض بالسرعات".

وأكد: "الزمالك يمتلك عناصر مميزة مثل زيزو ومصطفى شلبي والجزيري وعبدالله وناصر، الجزء الامامي مع الوسط فيه حلول مميزة، وسيف الجزيري يمتاز بقطع الكرة الطولية ويقطع بين ثنائي الدفاع ويلعب في المساحات، لا بد أن يرى مدافعي الأهلي تحركات المهاجم التونسي بشكل أفضل".

وأتم: "الأهلي يلعب بطريقة أقرب لـ4-2-3-1، وأمام عاشور يتجه للجبهة اليسرى، وهناك فقط تغيير ادوار في الملعب او على حسب سير اللعب، وطريقة اللعب للفريقين متقاربة، والأهلي كان الافضل مع ختام الموسم الجاري، وجوميز لعب أمام الأهلي مباراتين وتفوق في الاستحواذ، وكولر بالتأكيد يعلم ذلك".