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رياضة

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني وكأس إنجلترا وكأس خادم الحرمين

ريال مدريد، فيتو
ريال مدريد، فيتو

تجرى، اليوم الثلاثاء، العديد من المباريات الهامة في بطولة الدوري الإسباني وكأس رابطة المحترفين الإنجليزية وكأس خادم الحرمين الشريفين.

 

الدوري الإسباني 

فالنسيا مع أوساسونا 8 مساء 

إشبيلية مع بلد الوليد 8 مساء 

ريال مدريد مع ألافيس 10 مساء 

 

كأس رابطة المحترفين الإنجليزية 

مانشستر سيتي مع واتفورد 9.45 مساء 

تشيلسي مع بارو 9.45 مساء 

ويمبلدون مع نيوكاسل 9.45 مساء 

ويكمب مع أستون فيلا 10 مساء 

 

كأس خادم الحرمين الشريفين 

البكيرية مع الهلال 6.35 مساء 

اتحاد جدة مع العين 9 مساء 

الخلود مع الشباب 9 مساء 

 

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الدوري الإسباني ريال مدريد كاس خادم الحرمين الشريفين كأس رابطة المحترفين الإنجليزية

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