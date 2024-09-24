مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني وكأس إنجلترا وكأس خادم الحرمين

تجرى، اليوم الثلاثاء، العديد من المباريات الهامة في بطولة الدوري الإسباني وكأس رابطة المحترفين الإنجليزية وكأس خادم الحرمين الشريفين.

الدوري الإسباني

فالنسيا مع أوساسونا 8 مساء

إشبيلية مع بلد الوليد 8 مساء

ريال مدريد مع ألافيس 10 مساء

كأس رابطة المحترفين الإنجليزية

مانشستر سيتي مع واتفورد 9.45 مساء

تشيلسي مع بارو 9.45 مساء

ويمبلدون مع نيوكاسل 9.45 مساء

ويكمب مع أستون فيلا 10 مساء

كأس خادم الحرمين الشريفين

البكيرية مع الهلال 6.35 مساء

اتحاد جدة مع العين 9 مساء

الخلود مع الشباب 9 مساء