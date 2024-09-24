الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

عن التصوف الحقيقي، الجامع الأزهر يعقد ملتقاه الأسبوعي اليوم

الجامع الأزهر، فيتو
الجامع الأزهر، فيتو
ads

يستأنف ملتقى "الأزهر للقضايا المعاصرة" بالجامع الأزهر الشريف، فعالياته الأسبوعية اليوم الثلاثاء، تحت عنوان: " التصوف الحقيقي(تصحيح مفاهيم)"، وذلك تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وبتوجيهات من الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، وإشراف الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الرواق الأزهري، والدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر.

 

ملتقى "الأزهر للقضايا المعاصرة" بالجامع الأزهر الشريف

ويحاضر في ملتقى هذا الأسبوع، الدكتور عبد المنعم فؤاد، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، والمشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، ود. عبد الفتاح العواري، العميد الأسبق لكلية أصول الدين بالقاهرة، ود. مجدي عبد الغفار حبيب، رئيس قسم الدعوة والثقافة الإسلامية السابق بكلية أصول الدين بالقاهرة.

وقال الدكتور عبد المنعم فؤاد، إن ملتقى "الأزهر للقضايا المعاصرة"، من الأنشطة المهمة التي يحرص الرواق الأزهري على انعقادها، لافتا إلى أنه يتم اختيار عناوين الملتقيات وفقا لمستجدات الظروف الراهنة، والشبهات الدائرة حول ثوابت الشرع الحنيف، وما يواجه الوطن والأمة الإسلامية والعربية من متغيرات، مؤكدا أن اختيار القضايا تتأتى وفق ما يعيشه الشارع المصري من أحداث تهم قطاعًا عريضًا من الجماهير، ولم يقف على تفنيد الشبهات التي تثار حول الإسلام فحسب، بل يناقش كل القضايا في مصر وخارجها.

وأشار إلى أنه مع اختيار العناوين يتم اختيار المحاضرين بعناية شديدة، حسب موضوع الملتقى، وعليه يتم اختيار التخصصات والقامات سواء من أعضاء هيئة كبار العلماء أم كبار العلماء والخبراء في مختلف التخصصات من جامعة الأزهر وخارجها، حسب الموضوع الذي يتم مناقشته.

جدير بالذكر أن ملتقى "الأزهر للقضايا المعاصرة" يُعقد الثلاثاء من كل أسبوع في رحاب الجامع الأزهر الشريف، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر وبتوجيهات من فضيلة الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، حيث كان بمسمى "شبهات وردود" وتم تغيير لملتقى الأزهر للقضايا المعاصرة، بعد نجاحه طوال شهر رمضان والذي كان يعقد يوميا عقب صلاة التراويح، ويتناول هذا الملتقى في كل حلقة قضية تهم المجتمع والوطن، والعالَمَين العربي والإسلامي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

الجامع الأزهر الأزهر الشريف شيخ الأزهر الرواق الأزهري احمد الطيب شيخ الازهر الدكتور عبد المنعم فؤاد المشرف العام على الرواق الأزهري ملتقى الأزهر للقضايا المعاصرة

مواد متعلقة

اليوم، الجامع الأزهر يعقد حلقة جديدة من ملتقى الطفل لتوعية النشء بالآداب الإسلامية

المؤسسة الدينية على قلب رجل واحد، وزير الأوقاف والضويني يشهدان صلاة الجمعة في الجامع الأزهر

الأكثر قراءة

عمرو أديب يكشف توقعاته لمباراة السوبر الإفريقي ورغبة تركي آل الشيخ

حزب الله يقصف مطار مجيدو العسكري الإسرائيلي بصواريخ فادي 1 وفادي 2

بيان عاجل لوزراء الخارجية العرب بشأن لبنان

تباين أسعار اللحوم الكندوز في الأسواق

بوريل: نحن على وشك حرب شاملة في الشرق الأوسط

تعليق طارق الشناوي على ترك حميد الشاعري وحماقي صوتهما للذكاء الاصطناعي

كيف يتم انتخاب رؤساء ووكلاء وأمناء سر 25 لجنة نوعية بمجلس النواب؟

الشرطة الإسرائيلية تعتدي بالضرب المبرح على المتظاهرين من الحريديم (فيديو)

منوعات

المزيد

دولة آسيوية تسجل أول حالة إصابة بمرض جدري القردة

قرويون يربطون ثعبانًا ساما ويحرقونه حيًا في الهند،اكتشف السبب

إحصائيات رسمية: 25 ألف مهاجر وصلوا بريطانيا منذ بداية 2024

شرطيات تركيات ينقلن مجرمًا بسيارة مخصصة للحيوانات لهذا السبب

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأثنين 23-09-2024 في الأسواق

31 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

بكام طن الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم؟

بكام كيلو الأرز اليوم الإثنين 23 سبتمبر 2024 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد تعيينه أمينا لمجمع البحوث الإسلامية.. من هو الدكتور محمد عبد الدايم الجندي؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 24-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 24-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 24 - 9- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية