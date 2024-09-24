أول قرار من النيابة بشأن العثور على جثة طفل فوق سطح منزل ورأسه مهشمة بقنا

أمرت النيابة العامة، بمحافظة قنا، بضرورة استعجال التحريات في واقعة العثور على جثة طفل صغير عمره ٤ سنوات، لقي مصرعه على يد جارته بعدما تعدت عليه بقطعة خشبية على رأسه، مما أدى لكسر في الجمجمة، ومن ثم ألقته على سطح منزلها بقنا.

كانت الأجهزة الأمنية، بمحافظة قنا تلقت إخطارًا مفاده العثور على جثة صغير أعلى سطح منزل وبها آثار تعدٍّ بالضرب على الرأس، بدائرة مركز شرطة قنا، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن والإسعاف إلى موقع الحادث.

آثار تعذيب

وبعد الفحص تبين العثور على جثة حمزة أحمد العمري، يبلغ من العمر٤ أعوام، وبها آثار تعدٍّ بالضرب على الرأس بدائرة مركز شرطة قنا، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى بقنا تحت تصرف الجهات المختصة.

وأثبتت التحريات الأولية، أن الطفل تغيب عن منزله مساء أمس، وبعد البحث عثر على جثته أعلى سطح منزل جارته، وبها آثار تعدٍّ بالضرب على الرأس، وتبين أن وراء ارتكاب الجريمة الجاره القاتله وفاء.م.ع، 25 عاما،، بعدما تعدت عليه بقطعة خشبية على رأسه ما تسبب في إصابته بكسر في قاع الجمجمة، لفظ على إثرها أنفاسه الأخيرة، ثم ألقته أعلى سطح منزلها قبل أن تعثر أسرته على جثته.

جرى ضبط المتهمة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لاستكمال التحقيقات والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الحادث.