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محافظ قنا يناقش الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من مشروع المنطقة الحرفية بالترامسة

الدكتور خالد عبد
الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، فيتو

ناقش الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من مشروع المنطقة الحرفية بالترامسة، جاء ذلك خلال استقباله المهندس تيسير خاطر رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للمشروعات الصناعية والتعدينية.

حضر اللقاء الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، واللواء حسام حمودة سكرتير عام المحافظة، والمهندس أسامة شكري رئيس قطاع المشروعات بالجهاز، والمهندس عادل المليجي رئيس الإدارة الهندسية، وحمدى حسين مدير عام الشؤون المالية والإدارية بالمحافظة، وأحمد أبو المجد مدير عام إدارة الشؤون القانونية، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر،  وعلي غريب مدير إدارة التعاون، ورؤساء شركات المرافق.

مشروع إحلال وتجديد شبكات

تناول اللقاء عرض الموقف التنفيذي لمشروع إحلال وتجديد شبكات المرافق من " الكهرباء، المياه، الطرق، ومبني الإسعاف، والمطافي، والكافتيريا والأسوار، وبوابات الأمن"  بالمجمع الحرفي بمنطقة الصالحية، كما تم مناقشة ملف تقنين أوضاع المستأجرين المخالفين، بالإضافة إلى الإجراءات التي قامت بها المحافظة لإزالة المخالفات،  وكيفية استغلال الأرض الشاغرة  بمجمع الصالحية.

 

إجراء الأبحاث والدراسات

يذكر أن الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للمشروعات الصناعية والتعدينية يختص بتنفيذ ما يسند إليه من مشروعات، وإجراء الأبحاث والدراسات الفنية فى مجال المناطق الصناعية والمرافق والبنية الأساسية وبرامج تنفيذها والإشراف عليها، فضلًا عن القيام بإجراءات التمويل والتنفيذ للمشروعات إما بنفسه أو بواسطة الغير ثم تسليمها لجهات الاختصاص لإدارتها. 

 

وذلك بدءا من مرحلة اختيار المواقع والأعمال المساحية ودراسة الجدوى ثم مرحلة التصميم الخاصة بإعداد المخطط العام والتصميمات التفصيلية (معمارية – مدنية – كهرباء – ميكانيكا) وإعداد المواصفات الفنية وإعداد مستندات طرح المناقصات وإعداد البرامج الزمنية والإشراف على التنفيذ شاملة مراقبة الوقت والتكاليف والجودة واختبار المواد وأعمال الاستلام الابتدائي والنهائي وإقفال المشروع، وأحد باكورة أعماله إنشاء مجمع الحديد والصلب بحلوان ابتداء من عام 1969 وحتى عام 1976.

 

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الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا حازم عمر نائب محافظ قنا قنا محافظ قنا

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