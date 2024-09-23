المغرب تحصد ذهبية الفيلم القصير في مهرجان الغردقة السينمائي
أعلنت لجنة تحكيم الأفلام القصيرة بمهرجان الغردقة لسينما الشباب جوائز الدورة الثانية، والتي تضم الدكتور خالد بهجت رئيس اللجنة والمخرج العراقي نزار شهيد.
وفاز بالجائزة البرونزية فيلم RUN للمخرج Filippo Lupini إيطاليا، وذهبت الجائزة الفضية لفيلم Cecilia’s Diary للمخرجة الأرجنتيني - فاليرى -لوينزبيرج.
مهرجان الغردقة السينمائى
وحصد الجائزة الذهبية فيلم Moon "قمر" للمخرجة زينب وكريم - المغرب وتسلم الجائزة عمر الجاسر امين عام اتحاد الفنانين العرب.
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