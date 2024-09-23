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ثقافة وفنون

مصر وألمانيا تحصدان جوائز أفلام الطلبة في مهرجان الغردقة السينمائي

مهرجان الغردقة لسينما
مهرجان الغردقة لسينما الشباب

أعلنت لجنة تحكيم أفلام الطلبة بمهرجان الغردقة لسينما الشباب جوائز دورته الثانية، والتي تضم المخرج عمر عبد العزيز رئيس اللجنة  والمنتج  الدكتور محمد العدل والدكتور حسين بكر رئيس المركز القومي للسينما.

مهرجان الغردقة


وفاز فيلم بلانك من مصر بالجائزة البرونزية، الفيلم إخراج سيف يحيي إنتاج المعهد العالي للسينما وتتسلم الجائزة الدكنورة ايمان يونس عميد المعهد العالى للسينما.

وذهبت الجائزة الفضية لفيلم مجمر من مصر إخراج ياسمين البنداري إنتاج كلية الإعلام جامعة القاهرة وتتسلم الجائزة بسمة احمد مدير تصوير الفيلم.

وحصد الجائزة الذهبية فيلم داخل الصندوق ألمانيا إخراج يزن النكدلي جامعة  ulm and cologne. وتسلم الجائزة د أسعد عيد نقيب الفننين السوريين وعضو المكتب التنفيذى لاتحاد الفناننين العرب.

فيما منحت اللجنة  تنويه خاص لفيلم 3 ألوان من كرواتيا للمخرجة لانا جارديل.

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