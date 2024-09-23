فيلم عمارة الصحراء يفوز بالجائزة الخضراء بمهرجان الغردقة السينمائي
أعلن مهرجان الغردقة لسينما الشباب في حفل ختام دورته الثانية عن فوز فيلم عمارة الصحراء للمخرجة رضوي هاشم، بالجائزة الخضراء، والتي يمنحها المهرجان لأفضل فيلم يتناول قضية تتعلق بالحفاظ البيئة والمناخ.
تضم لجنة التحكيم الدكتور عاطف عبد اللطيف رئيس اللجنة وعصوية النجمة ميرنا وليد والمخرج عمر الجاسر أعضاء لجنة تحكيم الجائزة لتسليم الجائزة.
وتتسلم الجائزة مخرجة الفيلم.
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