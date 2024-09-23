بيان عاجل من مدينة الإنتاج الإعلامي: لا خسائر في الأرواح وتجري حاليا عمليات تبريد الحريق
أصدرت مدينة الإنتاج الإعلامي بيانا عاجلا بشأن الحريق الذي التهم الحى الشعبي وأجزاء من الحي الإسلامي.
وجاء فى بيان المدينة: نشب حريق في الحي الشعبي بمدينة الإنتاج الإعلامي في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء اليوم في ديكور أحد الأفلام التي يتم تصويرها حاليا بالحي وعلي الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بالجيزة الي مكان الحادث للسيطرة عليه حيث قامت بالدفع بعدد من سيارات الإطفاء بالتعاون مع إدارة الحماية المدنية، بقطاع أمن المدينة وتم التعامل الفوري مع الحريق وتمكنوا من السيطرة عليه تماما والحد من انتشاره الي أماكن أخرى ولم ينجم عن الحريق أي خسائر في الأرواح.
وانتقل إلى مكان حدوث الحريق كل من رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي والسيد اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة والسيد اللواء مدير إدارة الحماية المدنية بالجيزة، لتفقد عمليات الإطفاء.
وتابع البيان: وتجري حاليا عمليات التبريد للإطمئنان على السيطرة علي الحريق تماما وتباشر أجهزة التحقيق المعنية التحقيقات اللازمة في هذا الشأن.
وتجدر الإشارة أن مناطق التصوير المفتوحة بمدينة الإنتاج الإعلامي مصممة بطريقة تفصل الاحياء عن بعضها، مما يحد من انتشار أي حريق يحدث إلى المناطق الاخرى المجاورة.
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