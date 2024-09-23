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بدء تنفيذ مشروع محطة معالجة كرم عمران بقنا

محطة مياه،فيتو
محطة مياه،فيتو

اعتمد اليوم المهندس رجب عرفة خليل،رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، بمحافظة قنا، المحضر الخاص باستلام موقع محطة معالجة الصرف الصحي بكرم عمران والبدء الفعلي لتنفيذ  مشروع محطة المعالجة مع الشركة المنفذة للمشروع وممثلي استشاري التصميم والاشراف على التنفيذ والمعنيين بالشركة.

إجراءات السلامة والصحة بقنا

وأكد عرفة على ضرورة البدء الفوري للتنفيذ وتذليل كافة العقبات وذلك من خلال عقد اجتماع أسبوعي لمتابعة تقدم المشروع وفى نفس السياق أكد على ضرورة التزام الشركة المنفذة بكافة إجراءات السلامة والصحة المهنية ومراعاة المواعيد المقررة للمشروع مع تطبيق أعلى معايير الجودة فى التنفيذ.

كما أكد ممثل الشركة المنفذة التزامه بتنفيذ المشروع خلال المدة المحددة للمشروع وتسريع وتيرة الأعمال بجودة عالية.

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قنا كرم عمران محافظة قنا موقع فيتو محطة معالجة الصرف الصحي

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