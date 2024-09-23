الإثنين 23 سبتمبر 2024
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رسائل هامة من تعليم قنا للمعلمين الجدد

قنا،فيتو
قنا،فيتو

قالت منال عبد الوهاب وكيل مديرية التربية والتعليم بقنا، إن الاطلاع المستمر للإلمام بأحدث القرارات والتوجيهات الوزارية  والإخلاص لرسالة المعلم والمثابرة هي أهم التوجيهات التي نؤكد عليها  للمعلمين والمعلمات المساعدين من متظلمي المرحلة الأولى والأسماء المختارة من المرحلة الثانية في مسابقة ٣٠ الف معلم  أثناء استقبالهم في قاعة المديرية لتوقيع عقود العمل بمديرية التربية التعليم.

توقيع العقود بقنا

وأكد الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا أثناء متابعته لإجراءات توقيع العقود أن وزارة التربية والتعليم تهدف  من خلالهم إلى ضخ دماء جديدة في شريان العملية التعليمية مع إمدادهم بالمعارف والخبرات عن طريق التدريب الذي انعقد الأسبوع الماضي وغيره من التدريبات المستمرة.

لجنة الإستقبال والمراجعة بتعليم قنا

انعقدت لجنة الإستقبال والمراجعة برئاسة  محمد حمدان مدير إدارة الموارد البشرية وحضور الدكتور رجب احمد مصطفى مدير التعليم الإعدادي وعضوية الدكتور حسن عيسى ووفاء أحمد عبد الغني وناهد سيد وعبير عبد الرحيم.

 

الجدير بالذكر أن المديرية قد استقبلت أول مجموعة من المعلمين المساعدين اليوم وسيتم استقبال المجموعة الثانية غدا وتقسيم المتبقي إلى مجموعات ونشرها عبر الصفحة الرسمية للمديرية  لتوقيع العقود ومراجعة المسوغات المطلوبة منهم. 

تعليم قنا قنا مديرية التربية والتعليم بقنا مسابقة ٣٠ ألف معلم وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا

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