الصحفيين تكرم السيدة هدايت تيمور

كرمت نقابة الصحفيين، مساء اليوم الإثنين، السيدة هدايت تيمور، رئيس مجلس أمناء مؤسسة هيكل للصحافة العربية، وأرملة الكاتب الصحفي الكبير محمد حسنين هيكل، وذلك على هامش حفل توزيع جوائز مسابقة هيكل للصحافة العربية

تكريم هدايت تيمور بنقابة الصحفيين

قالت هدايت تيمور، زوجة الكاتب الصحفي الراحل محمد حسنين هيكل، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة هيكل للصحافة العربية: إننا اليوم نحتفل بتوزيع الجائزة بالتزامن مع الذكرى الـ101 لميلاد «الجورنالجي»، وهو أحب الأسماء إليه، ويأتي هذا تتويجًا لعمل مثمر في إتمام ثلاثة دورات تدريبية على مدار العام تشاركت فيها النقابة والمؤسسة لنقل الخبرات والتعلم والتدريب.

تخصيص جائزة للصحفيين الفلسطينيين

وأضافت «تيمور» خلال كلمتها في حفل توزيع جوائز مسابقة هيكل للصحافة العربية، أن هذا العام تختلف الاحتفالية حيث تم تخصيص إحدى جوائز المسابقة للصحفيين الفلسطينيين ودورهم البطولي في نقل وقائع العدوان الإسرائيلي، الذين قدموا تضحيات غير مسبوقة لنقل الحقيقة، مضيفة اتقدم بالشكر والعرفان لمجلس النقابة بإدارة خالد البلشي الذي أشرفوا على التدريبات التي تم إطلاقها.

حفل توزيع جوائز مسابقة هيكل للصحافة والإعلام

انطلقت مساء اليوم الإثنين حفل توزيع حوائز مسابقة مؤسسة هيكل للصحافة العربية في نسختها الثامنة، بالتعاون مع نقابة الصحفيين، بالتزامن مع الذكرى ال١٠١ لميلاد الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل.

النسخة الثامنة من مسابقة هيكل للصحافة العربية

حضر الحفل عدد كبير من رجال السياسة والإعلامي من بينهم الدكتور مصطفى حجازي، رئيس الوزراء الأسبق، والسفير نبيل فهمي، وزير الخارجية الأسبق، والدكتور عماد مغازي، وزير الثقافة الأسبق، ومحمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وحمدين صباحي، المرشح الرئاسي الأسبق، محمد سلماوي، رئيس مجلس إدارة المصري اليوم، والمهندس إبراهيم المعلم، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الشروق، والكاتب الصحفي أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة اليوم السابع

حضر حفل مؤسسة هيكل في نسخته الثامنة

ومن الإعلاميين، حضر كل من منى الشاذلي، لميس الحديدي، وشريف عامر، وحسين عبد الغني مدير مكتب الجزيرة الأسبق، والكاتب الصحفي أيمن الصياد، والكاتب الصحفي يحيى قلاش، نقيب الصحفيين الأسبق، والكاتب الصحفية أمينة شفيق، والكاتب الصحفي عبدالله السناوي، والكاتب الصحفي جمال فهمي، وأعضاء مجلس النقابة وأسرة هيكل.

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