ناد إيطالي يسعى للتعاقد مع نجم أهلي جدة السعودي

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الإثنين، أن الإسباني الموهوب جابرييل فيجا، لاعب نادي أهلي جدة السعودي، قد يتجه إلى اللعب في الدوري الإيطالي بالفترة المقبلة.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "fichajes"، فإن جابرييل فيجا، أحد أبرز المواهب الشابة الواعدة في كرة القدم الإسبانية، من الممكن أن يأخذ مستقبله منعطفا غير متوقع مع احتمال العودة إلى أوروبا.

كومو الإيطالي يدرس التعاقد مع فيجا

وأشارت الصحيفة إلى أن نادي كومو الإيطالي، الذي يقوده سيسك فابريجاس، يفكر في التعاقد مع اللاعب الذي انتقل إلى الأهلي السعودي مقابل 40 مليون يورو.

وأكدت الصحيفة أن الفريق الإيطالي يفكر في الحصول على خدمات فيجا على سبيل الإعارة.

وستكون الأيام المقبلة حاسمة في تحديد ما إذا كان فيجا سينضم بالفعل إلى كومو أم لا، إذ لا تزال المناقشات جارية بين الطرفين.

وسبق أن ذكرت تقارير صحفية أن أندية أستون فيلا وأتلتيكو مدريد، وسيلتا فيطو، أبدت اهتماما بالتعاقد مع لاعب وسط الأهلي البالغ من العمر 22 عاما.