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تحرير 119 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات مكبرة في قنا

سلع،فيتو
سلع،فيتو

شنت مديرية التموين، بمحافظة قنا حملات علي نطاق واسع بدائرة مراكز وقري المحافظة، وذلك في إطار توجيهات  الدكتور محافظ قنا وتحت إشراف حسن القط وكيل وزارة التموين بقنا بشأن تشديد الرقابة على الأسواق.

المخابز البلدية بقنا

واستهدفت الحملات المخابز البلدية والسياحية والمحلات التجارية ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود والأسواق بصفة عامة وأسفرت الحملات عن تحرير ٦٥ محضر  متنوع عدم الإعلان عن الاسعار، وتحرير ١٥محضر عدم الاحتفاظ بالفواتير.

تم ضبط ١٠ شيكارة علف حيواني و٥ كراتين سمن نباتي،و ١٠ لفات حلوي المولد النبوي، و٣ قاروصة سجائر، و٢ كرتونة منظفات،و ١٦ طبق حلوي المولد،وتحرير  ٢ محضر مجهول وتم ضبط ١٠ كجم ارز وضبط حلوي المولد النبوي مجهولة المصدر،وتم تحرير ٢ محضر إدارة منشأة بدون ترخيص وإدارة مطحن مواني بدون ترخيص،وتحرير محضر تصرف في ٢ جوال دقيق مخابز،وتحرير محضر تجميع دقيق مخابز وتم ضبط ٣ جوال دقيق مخابز،وتحرير محضر عدم الإعلان عن الاسعار خبز سياحي،وتحرير ٤ محاضر بيع بأزيد من السعر سجائر،وتحرير ٢ محضر ذبح خارج المجازر الحكومية.


قطاع المخابز بقنا
وتم تحرير ٣ محاضر عدم نظافة أدوات العجن،وتحرير ٨ محاضر خبز غير مطابق للمواصفات،وتحرير محضر عدم إعطاء بون للمواطن،وتحرير ٢ محضر عدم الإعلان عن قائمة التشغيل، وتحرير ٤ محاضر عدم نظافة أدوات العجن، وتحرير ٣ محاضر توقف عن الإنتاج، وتحرير ٢ محضر مخابز مغلقة، وتحرير محضر مشروع جمعيتي مغلق، وتحرير محضر عدم الإعلان عن سعر اسطوانة بوتاجاز، وتحرير محضر بدال تمويني مغلق

وقال حسن القط أن مديرية التموين مستمرة في شن الحملات علي الأسواق بصفة دورية.

والجدير بالذكر أن مديرية التموين بقنا نظمت معارض اهلا مدارس لإستقبال موسم المدارس وكانت المعارض عبارة عن معرض رئيسي اهلا مدارس،و ٦ معارض فرعي اهلا مدارس،و ١٦ مكتبة.

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