أول تعليق لـ منتج «الحب كله» على حريق لوكيشن التصوير

علق شريف مندور، منتج فيلم الحب كله، على حريق ديكور فيلمه “الحب كله” بالكامل، وقال إنه كان من المفترض البدء في تصوير الفيلم بعد غدٍ مضيفا: الحمد لله بعد فرش ديكور البيوت والحارة النار قضت على الحي الشعبي كله.

ونشر المنتج شريف مندور أكثر من فيديو أثناء اندلاع الحريق في ديكور فيلم الحب كله قائلًا: قدر الله وما شاء فعل، بعد أن انتهينا من ديكور فيلمنا الجديد الحب كله، إخراج خالد الحجر وبعد فرش ديكور الشقق والحارة، التهم حريق الحي الشعبي في مدينة الإنتاج الإعلامي الحمد لله.

فيلم الحب كله، بطولة إلهام شاهين، أحمد فتحي، حورية فرغلي، ومن إخراج خالد حجر.

على الجانب الأخر، علق المنتج الفني محمد حفظي على الصور والفيديوهات المتداولة لحريق مدينة الإنتاج الإعلامي الذي اندلع مساء اليوم وأسفر عن تدمير لوكيشن الحي الشعبي وأحزاء من الحي الإسلامي.

وقال «حفظي»: بقي صعب ان الواحد يزعل او يفرح لأي أسباب شخصية أو أي خبر يخص شغله اليومين دول فيلم جاب إيرادات أو ترشح للأوسكار، فيلم فشل او حتي حريق في ديكور تصوير.

متابعا: ربما تبدو مصايب أو إنجازات… لكنها فعلا أشياء صغيرة وليس لها أي أهمية، في ظل ما يحدث حولنا من موت ودمار. ربنا يديم علينا الأمان والاستقرار ويحفظ الشعوب الشقيقة في لبنان وفلسطين والسودان.!

حريق مدينة الإنتاج الإعلامي

ومازالت نيران حريق مدينة الإنتاج الإعلامي مشتعلة وعلى مدار ساعتين التهمت النار ديكورات الحي الشعبي بالكامل والحي الإسلامي.

وتحاول قوات الدفاع المدني إخماد الحريق الذي اتهم ديكورات فيلم النجمة إلهام شاهين الجديد، والذي يحمل اسم الحب كله، الذي كان من المفترض بدأ تصوير أولى مشاهده غدا الثلاثاء بحسبما أعلن مونتير الفيلم أحمد القصاص.

واندلع الحريق داخل أحد مخازن الأخشاب داخل المدينة ما دفع رجال الحماية المدنية للتدخل لإخماد الحريق.

ويعد هذا الحريق هو الرابع خلال العام الجاري، حيث نشب قبله ثلاثة حرائق أثناء تصوير مسلسلات الموسم الرمضاني المنصرم، خلال مسلسلات المعلم والكبير وجودر.