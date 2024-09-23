رئيس جامعة جنوب الوادي يبحث إعداد الخطة الاستراتيجية الجديدة

عقد الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي اجتماعا بفريق مركز التخطيط الاستراتيجي ودراسات المستقبل بالجامعة وذلك لمناقشة اهمية العوامل الاستراتيجية ووزنها اللازم لإعداد الخطة الاستراتيجية الجديدة لجامعة جنوب الوادي 2023/2024 – 2027/2028 بحضور الدكتور حسين عبد الباسط مدير مركز التخطيط الاستراتيجي بالجامعة والدكتور محمد السيد نائب مدير المركز، وعدد من فريق اعداد الخطة الاستراتيجية الجديدة.

الهوية البصرية الداخلية والخارجية

وأشار الدكتور احمد عكاوي رئيس الجامعة بضرورة الاهتمام بالعديد من المرتكزات الرئيسية في اعداد الخطة الاستراتيجية الجديدة للجامعة ومنها الهوية البصرية الداخلية والخارجية الجاذبة للجامعة في كل جوانبها وتفاصيلها وتعظيم الموارد الذاتية للجامعة والحد من الهدر وتقييم دور الجامعة في المبادرات الوطنية ورفع كفاءة الجهاز الاداري وميكنة العمل لتعويض النقص المستمر في الجهاز الاداري ومراجعة البنية التحتية للتعليم ومراجعة المناهج التعليمية وكفاءة المدرجات والقاعات الدراسية والمعامل، ورفع كفاءة اعضاء هيئة التدريس وانشاء مركز تميز التعليم والتعلم ورابطة خريجي جامعة جنوب الوادي وتطوير ربط البحث العلمي باحتياجات المجتمع وتدريب الباحثين وتحفيزهم وتدويل المؤتمرات والمجلات العلمية، واعادة هيكلة الدراسات العليا وربطها باحتياجات المجتمع والاهتمام بالبيئة من خلال التوسع في المساحات الخضراء والطاقة النظيفة وتطوير دور الجامعة في خدمة المجتمع.