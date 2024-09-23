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تحرير 16 محضرا خلال حملة مكبرة على الأسواق بمدينة نجع حمادي

قنا،فيتو
قنا،فيتو

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، حملة مكبرة على الأسواق والمحال التجارية والمطاعم بمدينة نجع حمادي، بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك بقنا، ومكتب العمل والامن الصناعي والإدارة الصحية وإدارة التموين والطب البيطري وجميع الجهات المعنية.

نتائج حملات قنا

وأوضح أشرف أنور، رئيس المدينة، أن الحملة أسفرت عن تحرير 16 محضرا بإجمالي 18 مخالفة، منهم 3 محاضر عدم اعلان، ومحضر بيع سجائر أعلى من السعر المقرر، ومحضر بيع سجائر مستوردة بدون فواتير، وتحرير عدد 1 محضر نظافة، و3 محاضر عدم حمل شهادة صحية  محضر عدم ترخيص بيع مثلجات.

وتابع أنه جرى تحرير 5 محاضر بإجمالي 6 مخالفات تضم عدم وجود فواتير وزيادة في السعر الرسمى المقرر منتهى الصلاحية ومجهول المصدر، بالإضافة إلى تحريز كمية من اللحوم تزن حوالي 4300 كجم كما تم التحفظ على  خمس اكياس من الجبن المتزريلا منتهى الصلاحية بأحد المطاعم، كما تم تحرير محضر عدم الالتزام باشتراطات الأمن والسلامة المهنية وعددًا محضر عدم حمل عقود عمل طبقًا لقانون 12 لسنة 2003 وانذار لعدم اتباع تعليمات الأمن والسلامة المهنية وتغير وسائل الاسعاف الأولى.

حماية المستهلك بقنا

مشيرًا إلى أنه جائت تلك حملة استكمالًا للحملات التي يشنها جهاز حماية المستهلك بقنا بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، بناءً على قرار محافظ قنا رقم 398 لسنة 2024 بتشكيل لجنة الحماية المستهلك تضبط ومراقبة الأسواق على مستوى المحافظة بالتنسيق مع الجهات المختصة بمراكز المحافظة.

كما تهيب الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى بضرورة تعاون المواطنين بالإبلاغ عن أي مخالفة متعلقة بصحة وسلامة المستهلك من خلال التوجه إلى الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي أو عن طريق الصفحة الرسمية للوحدة المحلية أو جهاز حماية المستهلك بقنا أو الإتصال على الرقم الساخن ۱۹۵۸۸ واتس اب على رقم ۰۱۵۷۷۷۷۹۹۹۹.

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