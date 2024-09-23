الإثنين 23 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

بسبب حريق الإنتاج الإعلامي، خسائر فادحة تلحق بعدد من المسلسلات يتم تصويرها حاليا

مدينة الانتاج الاعلامي.فيتو
مدينة الانتاج الاعلامي.فيتو

تسبب الحريق الذي اندلع داخل مدينة الإنتاج الإعلامي في خسائر فادحة لعدد من المسلسلات يتم تصويرها بالوقت الحالي.

التهم الحريق ديكورات عدد من المسلسلات وديكور فيلم إلهام شاهين، بسبب تفحم الحي الشعبي بمدينة الإنتاج بالكامل، بالإضافة إلى أن الحريق طال لوكيشن  تصوير مسلسل سيد الناس لعمرو سعد.


واندلع الحريق داخل أحد مخازن الأخشاب بالمدينة ما دفع رجال الحماية المدنية للتدخل لإخماد الحريق وتم الدفع بـ 12 سيارة إطفاء.

ويعد هذا الحريق هو الرابع خلال العام الجاري، حيث نشب قبله ثلاثة حرائق أثناء تصوير مسلسلات الموسم الرمضاني المنصرم، خلال مسلسلات المعلم والكبير وجودر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

الهام شاهين الانتاج الاعلامي حريق مدينة الانتاج حريق مدينة الانتاج الإعلامي مدينة الانتاج الاعلامي مدينة الإنتاج مسلسل سيد الناس

الأكثر قراءة

كيف وصلت بكتيريا الإيكولاي لمياه الشرب في أسوان؟ وزير الصحة يكشف السبب

من الأفضل للمنطقة هاريس أم ترامب؟ رد غير متوقع من ساويرس(فيديو)

الشيري بـ 200 جنيه، ارتفاع جديد في أسعار الطماطم بالأسواق اليوم

أول تعليق من نجيب ساويرس على أزمة الفقاعة العقارية (فيديو)

عبدالواحد السيد يكشف حقيقة رفض اللجنة الأولمبية سفر أحمد فتوح مع بعثة الزمالك

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الإثنين (آخر تحديث)

قرار جديد ضد فتاة فيديو الهرم بعد ادعائها اعتداء 5 سودانيين عليها

مع طرح رأس بناس، نجيب ساويرس يكشف موقفه من الاستثمار بالبحر الأحمر (فيديو)

منوعات

المزيد

إحصائيات رسمية: 25 ألف مهاجر وصلوا بريطانيا منذ بداية 2024

شرطيات تركيات ينقلن مجرمًا بسيارة مخصصة للحيوانات لهذا السبب

يعمل بالموجات الصوتية، علماء صينيون يبتكرون جهاز ليزر جديدا

وجبة عشاء تتسبب في تسمم عشرات الطلاب بالمغرب

المزيد

خدمات

المزيد

31 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

بكام طن الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم؟

بكام كيلو الأرز اليوم الإثنين 23 سبتمبر 2024 بالأسواق

تعرف على أسعار السكر بالسوق المحلي اليوم الإثنين 23 سبتمبر 2024

المزيد

انفوجراف

حكاية البواب مع محمد حسنين هيكل (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسامة قابيل للطلاب: أفضل بداية للعام الدراسي تكون من خلال وضع نية صافية للتعلم (فيديو)

شباب حول الرسول، خالد بن سعيد "أول مَن كتب بسم الله الرحمن الرحيم"

ما هي خائنة الأعين؟ الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح

المزيد
الجريدة الرسمية