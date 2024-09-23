بسبب حريق الإنتاج الإعلامي، خسائر فادحة تلحق بعدد من المسلسلات يتم تصويرها حاليا

تسبب الحريق الذي اندلع داخل مدينة الإنتاج الإعلامي في خسائر فادحة لعدد من المسلسلات يتم تصويرها بالوقت الحالي.

التهم الحريق ديكورات عدد من المسلسلات وديكور فيلم إلهام شاهين، بسبب تفحم الحي الشعبي بمدينة الإنتاج بالكامل، بالإضافة إلى أن الحريق طال لوكيشن تصوير مسلسل سيد الناس لعمرو سعد.



واندلع الحريق داخل أحد مخازن الأخشاب بالمدينة ما دفع رجال الحماية المدنية للتدخل لإخماد الحريق وتم الدفع بـ 12 سيارة إطفاء.

ويعد هذا الحريق هو الرابع خلال العام الجاري، حيث نشب قبله ثلاثة حرائق أثناء تصوير مسلسلات الموسم الرمضاني المنصرم، خلال مسلسلات المعلم والكبير وجودر.