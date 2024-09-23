تشكيل أتالانتا الرسمي لمواجهة كومو في الدوري الإيطالي
أعلن جيان بييرو جاسبريني المدير الفني لفريق أتالانتا الإيطالي تشكيل فريقه لمواجهة نظيره كومو في المواجهة التي تجمعهما اليوم الإثنين، في الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الإيطالي.
ومن المقرر أن يواجه أتالانتا فريق كومو على ملعب جويس في إطار منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي.
تشكيل أتالانتا أمام كومو
موعد مباراة اتالانتا أمام كومو
ومن المقرر أن تنطلق مباراة اتالانتا أمام كومو في تمام الساعة 9:45 بتوقيت القاهرة علي ملعب جويس.
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