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حوادث

انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق مدينة الانتاج الإعلامي (صور)

حريق مدينة الانتاج
حريق مدينة الانتاج الأعلامي، فيتو

انتقل فريق من المعمل الجنائي، لإجراء معاينة موقع حريق مبنى مكون من طابقين بالحي الشعبي بمدينة الإنتاج الإعلامي، لمعرفة أسباب الحريق، وتقدير قيمة التلفيات الناجمة عن الحريق.

كشفت مصادر ان حريق  مدينة الإنتاج الإعلامى اندلع في لوكيشن للأعمال الفنية، مكون من طابقين من الخشب، وأن النيران التهمت معظم محتوياته، ويحاول رجال الحماية المدنية السيطرة على الحريق.

كشفت التحقيقات الأولية للنيابة أن السبب وراء اشتعال النيران داخل الحي الإسلامي أخشاب وجمالونات ومواد سريعة الاشتعال ساهمت فى امتداد النيران إلى المكان بأكمله.

 

انتقل فريق من النيابة العامة لموقع حريق مدينة الإنتاج الإعلامي للوقوف على أسباب اندلاع الحريق.

وكشفت التحريات الأولية، أن ديكور فيلم “الحب كله” للمخرج خالد الحجر من بين الديكورات التي التهمتها النيران، حيث تم إعداد الديكورات للشقق والحارة الشعبية ثم اندلعت النيران والتهمت الحي الإسلامي.

وأشارت التحريات، إلى أن قوات الدفاع المدني دفعت بـ12 سيارة إطفاء وخزانات مياه استراتيجية مدعمة بسلالم هيدروليكية للوصول إلى ارتفاع عالٍ لمحاصرة الحريق. 

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا بنشوب حريق داخل مخزن وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية، وجارٍ إحكام السيطرة عليه.

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حريق ديكور الحي الشعبي بمدينة الإنتاج الإعلامي مدينة الانتاج الاعلامي الحماية المدنية

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